Sí a la igualdad

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Ojalá algún día no sea necesario celebrarlo, porque será el mejor síntoma de que por fin hemos conseguido la necesaria igualdad entre hombres y mujeres. Pero aún no ha llegado ese momento. Y eso que es mucho el camino que se ha recorrido en los últimos años, un proceso que ha sido paulatino, con muchísimo esfuerzo por parte de unas, y de concienciación, por parte de otros, pero avances al fin y al cabo. Y eso es lo que hoy celebramos. La necesidad de seguir avanzando, de conquistando derechos, de rompiendo techos de cristal y suelos, para que toda persona, sea hombre o mujer, pueda vivir libremente y ser tratado por igual, sin importar su sexo. Y por qué no, tampoco su religión, o condición sexual, o su ideología. Igualdad de derechos y oportunidades. Sin cuotas. Y sin guerras de hombres contra mujeres. Iguales.

En Castellón también nos sumamos a esta celebración con tintes de reivindicación. Y lo hacemos desde el propio Ayuntamiento, con una amplia programación. Porque esta aspiración y esta meta también es la nuestra, como equipo de gobierno, a través de una concejalía de Igualdad que dirijo personalmente, como alcaldesa, en una demostración de que es un área que nos preocupa y que nos ocupa, y en la que estamos trabajando para seguir conquistando escalones.

El programa de este año ha incluido cine, con la proyección del documental El techo amarillo, dirigido por Isabel Coixet. También concediendo el premio Olimpia, el máximo galardón que entrega el Ayuntamiento de la ciudad, que este año ha recaído en Encarna Barragán, una de las grandes activistas que ha trabajado desde sus distintas responsabilidades profesionales en la consecución de la igualdad, marcando el paso a muchas otras mujeres que han tenido en ella un claro ejemplo del camino a seguir. Mañana domingo tendrá lugar la decimonovena Cursa de les Dones, con salida en el parque Ribalta a las 11 de la mañana, donde más de 4.000 mujeres recorrerán unidas las principales calles de la ciudad, para demostrar que unidas son más fuertes. El 15 de marzo tendrá lugar la Jornada intergeneracional de bienestar para mujeres, en el paseo Ribalta y el día 17 de marzo se celebrará la conferencia Cambiar las imágenes para cambiar el mundo, a cargo de Yolanda Domínguez Rodríguez.

También habrá representación municipal en la tradicional manifestación del 8M que una vez más contará con participación de representantes del gobierno municipal, y en la que el equipo de gobierno colabora además en su organización.

Más presupuesto

El gobierno que tengo el honor de presidir no ha dado ni un paso atrás en materia de igualdad. No solo mantenemos toda la programación de eventos sino que además la ampliamos. No solo apostamos por la promoción de la igualdad sino que aumentamos su presupuesto. Tampoco hemos descuidado nuestras responsabilidades. El gobierno de la ciudad de Castellón estamos trabajando ya en el cuarto Plan Municipal de Igualdad, cuya fase de diagnóstico ya está realizada, un estudio con el que damos un paso fundamental para conocer dónde estamos y sobre todo cómo vamos a dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de las mujeres castellonenses, para seguir garantizando la igualdad de todos los vecinos. Lo hacemos con la experiencia, y también con el orgullo, de haber sido pioneros, puesto que un gobierno de mi mismo signo fue el que puso en marcha el I Plan Municipal de Igualdad de Castellón. Así que no toleraremos lecciones de nadie, ni de derecha ni de izquierda.

Vigilancia

Lo mismo también estamos haciendo con la lucha contra la lacra de la violencia de género. En la actualidad, nuestra Policía Local trabaja en la protección de 226 víctimas que figuran como casos activos de violencia de género. Los datos del año 2024 indican que se realizaron un total de 15.496 vigilancias y 163 acompañamientos a víctimas, mientras que el número de detenciones relacionadas con casos de violencia de género fue de 104 sobre el total de 255 practicadas. Una labor que se viene ejerciendo por parte de nuestra Policía Local desde al año 2011, más de una década velando por la seguridad y la integridad de las mujeres, en un combate contra las agresiones que va a más, como demuestra el hecho de que hemos incrementado la estructura y el número de medios de nuestros agentes dedicados a casos de violencia de género.

La lucha contra la violencia de género es una prioridad para este gobierno, una labor que es transversal e implica la colaboración entre todas las áreas municipales, pero es más importante si cabe entre el Servicio de Igualdad y la Policía Local de Castellón. Pero también es una cuestión de todos. De defensa de la igualdad desde la educación, de apuesta por la conciliación, de concienciación y compromiso por parte de todos, hombres y mujeres. Feliz 8M a tod@s. Sigamos trabajando para construir un Castellón mejor, también en materia de igualdad. Nos vemos mañana en la Cursa de les dones.

Alcaldesa de Castellón