Un objetivo tan ambicioso como importante: Onda, Ciudad de la Infancia. Una ilusión por la que ya llevamos trabajando años y que la semana pasada avanzó un paso de gigante con la aprobación en el pleno del I Plan de la Infancia y la Adolescencia de Onda. Este plan nos va a permitir dotar de un acompañamiento administrativo y jurídico a las muchas acciones que estamos llevando a cabo en favor de la infancia y de la adolescencia, así como de su crecimiento y desarrollo en libertad, democracia y en las mejores condiciones de calidad de vida.

Podría hablar de muchas acciones, pero hoy me detendré en la acción tan bonita de instalar parques de juegos acuáticos en el municipio. En su sostenibilidad creo que no es preciso incidir, ya que todos ellos cuentan con un sistema circular de uso y reciclado de agua que nos lleva a no desperdiciar ni una gota. En lo que sí quiero detenerme es en el valor integrador y de convivencia de estas instalaciones donde acuden niños de toda la población a vivir, a relacionarse con otros niños y a mitigar las elevadas temperaturas del verano en la ciudad.

Recinto acuático

Empezamos con el parque acuático del Parque de la Cerámica, primera instalación de este tipo en toda la provincia de Castellón y que se ha convertido en todo un éxito para el disfrute de los más peques de la casa en los meses de mayor calor del año. Esta instalación va a verse complementada con el nuevo parque Juega y Recicla, una nueva infraestructura acuática que muy pronto empezará a construirse en la Plaza 8 de Marzo y, estamos convencidos, dará un gran servicio a niños y familias en la zona de expansión este próximo verano.

Y como no hay dos sin tres, acabamos de anunciar un nuevo parque acuático en el parque infantil de Artesa. Un entorno único y lleno de naturaleza que es el lugar idóneo para una nueva instalación que da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona y que les permitirá hacer mucho más llevaderos los meses estivales en un entorno de convivencia y totalmente seguro para los más pequeños.

Este próximo verano Onda contará con un total de tres parques acuáticos que están pensados para los más pequeños de la casa, que gozan de todas las medidas de seguridad y protección y que harán divertidísimas las tardes de verano.

Alcaldesa de Onda