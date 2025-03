El 8 de març es commemora i recorda la lluita pels nostres drets. És un dia on les dones eixim al carrer per a exigir igualtat i assenyalar les discriminacions que encara perduren. Ara fa 50 anys, el 1975, l’ONU proclamava el primer Dia Internacional de la Dona, una fita que va mobilitzar milers de dones en defensa dels seus drets. Des d’aquella primera celebració, el nostre país ha aconseguit avanços en matèria d’igualtat. Tot i això, queda encara molt per fer i nombroses qüestions per resoldre per tal de poder proclamar una igualtat real.

Per això les polítiques públiques d’igualtat encara són necessàries i són el millor instrument per a millorar, no només les vides de les dones, sinó de tota la ciutadania. Gràcies a estes polítiques d’igualtat impulsades pel Govern, l’any 2024 s’han assolit xifres històriques en ocupació femenina al nostre país, amb més de deu milions de dones treballant. També la pujada de l’SMI ens ha beneficiat especialment, ja que el 65,8% de les seues beneficiàries són dones i la bretxa salarial s’ha reduït en 6,83 punts.

El dret de les dones a la seguretat i a una vida lliure de violència ha impulsat la renovació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que representa el compromís de totes les institucions per a lluitar contra esta violència estructural.

Juntes hem de combatre i alçar la veu contra el negacionisme que ens aguaita i mata. La igualtat entre homes i dones és un acte de justícia social i una exigència democràtica que millora la vida de totes les persones. Així que avancem cap a una societat plenament democràtica, igualitària, inclusiva i lliure de violència contra les dones.

Subdelegada del Govern a Castelló