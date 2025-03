El dia de la marmota

Gràcies a l’encabotament del president Malson, el tema de la dana continua essent un dia de la marmota, aquella pel·lícula de Bill Murray en la qual a cada despertar, es repetien els fets del dia anterior. El tema del dia que es repeteix, és saber que va fer i perquè el president no va exercir les seues responsabilitats, quan des de les set del matí, ja estaven avisats de la situació que venia. És possible que el president posara als valencians mirant a Cuenca, confonent el recorregut nord-oest de les tormentes que li va dir Aemet. Davant el silenci mentider i sospitós, que fins ara manté el president, que després de parlar amb la periodista en el Ventorro, va mantenir una reunió amb promotors i empresaris per a tirar endavant el macroprojecte immobiliari Manhattan en Cullera. Explicació viable per a la sospitosa cridada que va fer a l’alcalde de Cullera, en la que iniciada, no va dir res.

Suposadament, li va vindre un arravatament de vergonya torera en pensar la inconveniència de la trucada per parlar del projecte, quan estaven ofegant-se. En aquests dies passats s’ha demostrat a pesar de les pluges caigudes, que no han estat ni de bon prou tan greus i abundants com ho varen ser el dia de la dana, la Conselleria d’Emergències ha estat la responsable de l’ordenació i organització dels avisos.

En aquesta ocasió, han vigilat els barrancs i han enviat als serveis de bombers a controlar-los, mentre que el dia 29 els van retirar. El que no feren, ho han fet amb suficiència exagerada en aquest episodi de pluges. A Castelló capital i la zona costanera de les comarques, varen caure quatre gotes mal contades, però varen tancar tots els centres escolars, sanitaris i altres i, està bé, més val prevenir que curar.

Aquesta actitud mostra i demostra la responsabilitat del Consell de tot el que va passar el dia 29 de novembre de 2024. Massa silencis, massa canvis de relat i massa exemples del que no calia fer i poques explicacions del que va fer. Per tal de justificar-se i llevar-se les puces del damunt, posen el ventilador per repartir la merda i el fang, i per això, aniran a l’infern, un infern que no serà de foc sinó de remordiments, de pluja i de barrancades que no els deixaran dormir ni surar.