La verdad ante la mentira socialista

Asumí el reto que me encomendó mi provincia con el compromiso de cumplir. Devolver a mis ciudadanos la confianza en la política haciendo aquello que dije que haría y respondiendo a los retos a los que me comprometí. Un cambio de ciclo que trata de recuperar la credibilidad en las instituciones que otros devaluaron con sus mentiras. Esa hoja de ruta guía hoy los pasos de esta Diputación de Castellón que es vuestra casa. Recuperamos vuestra confianza cumpliendo aquello a lo que nos comprometemos. Y lo hago en primera persona. Con honestidad, responsabilidad y respeto, porque contar la verdad es un deber.

La provincia de Castellón tendrá un Fondo de Cooperación dotado con 15.249.771,35 euros. No es nuevo, lo anunciamos el 30 de noviembre de 2024. Pero hay políticos que lejos de querer entender, quisieron alarmar. No es digno de quien representa a su pueblo tratar con engaños, pero afortunadamente, como dice el refrán, su recorrido es corto.

Tres meses después de aquel compromiso se cumple nuestra hoja de ruta. Liquidamos el presupuesto de 2024 y dotamos, con los remanentes de tesorería, el Fondo de Cooperación. La verdad que refuerza la confianza de nuestros ciudadanos con esta institución y que arrincona la mentira.

Hoy el Fondo de Cooperación garantiza a mi tierra inversiones para generar futuro. Porque hablamos de un programa económico que es vertebral para los 135 municipios que conforman la provincia. Ejerce de motor económico para que nadie quede atrás, garantiza el desarrollo y fomenta el emprendimiento. Cumplimos aquello que anunciamos. Ese es el valor de mi palabra.

En estos tres meses hemos trabajado sin descanso para avanzar todos aquellos programas que dependían de una inyección económica. Que dotados con fondos directos permitían avanzar en infraestructuras y servicios cruciales para los castellonenses. Hemos dado pasos decisivos en la ejecución de proyectos de carreteras; gestionado los trámites y procedimientos relativos a depuradoras y suministros hídricos; asegurado los avances que han permitido mejorar la eficiencia energética de nuestro interior con el plan Resol; tramitado los procesos para avanzar en la ejecución de las obras que nos han pedido los pueblos a través del plan Impulsa; y gestionado, codo con codo con la provincia, el paquete de servicios que es sinónimo de bienestar para nuestros mayores y conciliación para las familias. Porque esta provincia es imparable.

Hoy nuestros 135 municipios están a pleno rendimiento, el objetivo de mi trabajo diario. No parar para que Castellón progrese, supere problemas, cree oportunidades y garantice la calidad de vida que os merecéis.

Al otro lado, el socialismo. Un partido que nos ha dado, y nos da cada día, grandes lecciones sobre el engaño.

El 21 de febrero de 2025 el PSOE de la provincia de Castellón se hizo una foto frente a los Juzgados de Castellón. Presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para exigir el Fondo de Cooperación que en noviembre anunciamos que estaba garantizado. Denunciar una falsedad y sembrar alarma entre la ciudadanía no parece el mejor de los caminos para defender a nuestra tierra.

Hoy la realidad, ya anunciada, desmonta sus engaños. Y manifiesta, una vez más, que hay partidos más dispuestos a enredar que a trabajar.

Hacer lo contrario a lo que dice

Todos sabemos de lo que hablamos. Porque al frente del Gobierno de España hay un presidente que dice una cosa para luego hacer la contraria. «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar», afirmaba en 2015. «No dormiría por la noche», contestaba en 2019 a la pregunta de si pensaba pactar con Podemos para gobernar España. No tardaría ese año en volver al descrédito. «Me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española», decía Pedro Sánchez sobre Carles Puigdemont. Ese fugado que se paseó por Barcelona a sus anchas. Y la última, el decreto ómnibus.

Ya se sabe que todo maestro tiene grandes discípulos y en Castellón tratan de ser aventajados. Porque solo así se explica que estos aprendices de Sánchez sembraran mentiras en nuestros 135 municipios amenazando con la pérdida de un fondo, el de Cooperación, que nunca, nunca estuvo en riesgo.

Hoy la Diputación de Castellón trabaja con la voluntad de cambiar las políticas para cambiar las cosas. Para que los ciudadanos recuperen la confianza y la credibilidad en nuestra gestión. Y a eso nos entregamos en cuerpo y alma cada día los miembros de este equipo de gobierno y yo en primera persona.

La verdad es nuestra bandera. La palabra nuestro contrato ciudadano. Castellón, nuestro objetivo. Cumplimos.

Presidenta de la Diputación de Castellón