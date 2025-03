Va por vosotras

¿Cómo no va a haber división el 8M entre el progrerío si no saben definir qué es una mujer? ¿Es mujer el hombre que se inscribe como mujer en el Registro Civil? ¿Es mujer el hombre que se autopercibe mujer? Pregunten a PSOE, PP, Compromís o a cualquier otro. Les adelanto que no van a saber responder. Y como eso es así, desgraciadamente será normal que un transexual compita con féminas, o que use los mismos vestuarios que las mujeres y viceversa. En Vox lo tenemos bastante claro. Aplicamos el sentido común y, por tanto, decimos la verdad; que hay dos sexos, varón y mujer, con independencia de la orientación sexual o tratamientos médicos de hormonación o, incluso amputación, que por cierto, cubre la Sanidad pública, es decir, la que pagamos con nuestros impuestos. Una auténtica aberración que habla por sí sola de una sociedad decadente en lo que respecta a la protección de la persona. Una cosa es hormonarse, y otra que los demás paguemos la fiesta.

De ahí vienen las sandeces referidas a las políticas de género que defiende el feminismo radical del puño morado en alto. Yo reivindico el feminismo de mi abuela (hija de su tiempo), el de mi madre (maestra y madre de familia numerosa), el de mi hermana (gran economista y madre de familia), el de mis cinco sobrinas (hijas de distintos hermanos e hijas también de su tiempo), de las que espero que lleguen a poder deambular seguras por la calle, que puedan conciliar su vida familiar con su vida profesional, que puedan hacer con su vida lo que les venga en gana, no lo que les dicten las fallidas leyes de género.

El sentido común se impone al wokismo.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón