Advertencia: IA

La inteligencia artificial generativa nos está dejando una paradoja curiosa: nunca ha sido tan fácil fabricar mentiras creíbles ni tan difícil distinguir la verdad. Todo avanza a un ritmo vertiginoso, hasta el punto de que hoy cualquiera, sin conocimientos técnicos, puede manipular la verdad de la mano de herramientas cada vez más sencillas a la par que completas. Si bien su uso es y será mayoritariamente positivo, también puede prestarse a fines cuestionables. Hoy, un vídeo puede mostrar a alguien diciendo algo que nunca dijo, una foto puede capturar un momento que nunca existió y una voz puede transmitir ideas que jamás fueron pronunciadas. Todo es posible y, por eso mismo, todo es cuestionable.

En este contexto, España ha anunciado que quiere obligar a etiquetar los contenidos generados por IA, anticipándose a la llegada el próximo año del Reglamento Europeo de IA que cohesionará la visión en el territorio. Si una imagen, un audio o un texto no han sido creados por un ser humano, tendrá que avisarse de manera obligatoria. El objetivo es que el usuario sepa a qué atenerse, que no se le engañe con una realidad artificial disfrazada de auténtica. Suena razonable, pero, ¿realmente estamos preparados para convivir con esta distinción?

Filtros automáticos

Porque el problema no es solo lo que se genera con IA, sino cómo lo interpretamos. Un contenido etiquetado como artificial no implica automáticamente que sea falso, igual que uno sin etiqueta no garantiza su autenticidad. Sin embargo, en una sociedad saturada de información, con un consumo rápido y superficial, el riesgo está en que las etiquetas acaben funcionando más como filtros automáticos que como herramientas de análisis crítico. La realidad, tal y como la conocíamos, ha cambiado para siempre. Y eso no se resuelve solo con normas, sino con educación, pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar sin caer en la desconfianza absoluta. Y ahí, quienes comunicamos ideas o conectamos marcas con audiencias no solo tenemos un rol clave, sino la responsabilidad de evitar que esta transición se convierta en un laberinto de dudas permanentes.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI