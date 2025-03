Constructors i inquilins

El Partit Popular ha estat reduint els impostos als constructors durant els darrers dos anys. El gener passat, es van reunir amb empresaris del sector de la construcció i van prometre noves rebaixes fiscals. Tot i que és legítim que els constructors vullguen pagar menys impostos, altra cosa és que siga just i ací és la política qui ho ha de decidir.

El PP argumenta que la reducció de l’impost a la construcció estimularà més obres i, conseqüentment, augmentarà la recaptació municipal. Tanmateix, això no és del tot cert. L’augment actual d’obres i inversions es deu a les garanties que ofereix tenir un Pla General d’Ordenació Urbana aprovat. De fet, reduir aquests impostos en un moment en què moltes empreses volen establir-se a Castelló és un error, ja que una disminució d’un o dos punts en l’impost de construccions no impedirà la seua instal·lació, i aquests recursos que serien beneficiosos per a la ciutat ara queden en poques mans.

Taxa de fem

D’altra banda, el PP no es reuneix amb les associacions que van presentar al·legacions a les ordenances fiscals, ni tampoc amb Compromís, que va ser l’únic partit que va al·legar contra la pujada de la taxa de fem. Aquesta pujada duplicarà el rebut per a tothom, però els inquilins que estan de lloguer no podran acollir-se a les bonificacions per reciclatge.

El dijous passat, una veïna de Castelló va utilitzar el torn obert de paraula per a preguntar com els inquilins podien acollir-se a les bonificacions del reciclatge per reduir el rebut, i el PP li va respondre amb un «estamos trabajando en ello». Aquest contrast és notable en comparació amb les rebaixes d’impostos que els constructors ja tenen garantides per al 2026.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló