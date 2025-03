Oposició en mode avió

«No deixes que et confonguen», ressalta en negreta el PP de l’Alcora en el seu últim pamflet. Un bon consell, a priori, però la veritat és que sembla una broma després de llegir-lo sencer. I és que si alguna cosa deixen clara és: els únics confosos són ells. Han repartit un fullet de propaganda ple d’errors i amb xifres equivocades. No encerten ni amb aquelles que jugarien a favor seu, si les digueren bé, clar està. Entre altres coses que mai han passat, afirmen que Compromís va donar suport a la taxa de fems en el ple, etc.

Tot això podria ser merament anecdòtic, el realment greu és que la falta de rigor no es limita a aquest fullet. També ho demostren per altres mitjans, en cada ple, on queda clar que moltes vegades ni s’han llegit la documentació prèvia. És habitual escoltar-los fer intervencions sense base, sense conéixer bé els temes que es tracten i sense haver fet la mínima feina per a preparar una oposició útil per a l’Alcora.

Si no s’aclareixen ni es preocupen en aquestes coses tan bàsiques, en assumptes que podrien comprovar amb una mínima preocupació, la pregunta evident és: com pretenen governar un Ajuntament i gestionar un pressupost de 20 milions d’euros? Què es pot esperar d’ells i d’elles si algun dia han de prendre decisions que afecten el futur de l’Alcora?

A més de falta de rigor, denoten també falta d’interés, que és més preocupant. No acudeixen a la gran majoria d’actes que es fan al nostre poble... la desídia és total. Que no estiguen en l’equip de govern no significa que no tinguen una responsabilitat. És que, a més, cobren per això. De fet, alguns regidors de l’oposició cobren igual que molts membres del govern, i fins i tot més que alguns regidors amb delegacions. Regidors i regidores que, dia rere dia, es deixen la pell per a tirar endavant projectes que milloren la vida dels alcorins i alcorines.

Polígons industrials

I després hem de llegir ocurrències com que el PP és «garantia d’inversió en els polígons industrials». De veres? Quin PP? Perquè el de l’Alcora, quan va governar, va destinar exactament 0 euros a la millora i modernització dels polígons industrials. Ara portem més de 4 milions invertits i hem aconseguit multiplicar les ajudes de l’Ivace gràcies al treball fet i a l’impuls d’entitats de gestió i modernització. I queda molt per fer.

En fi, nosaltres, a la nostra. A continuar treballant per a transformar l’Alcora i fer-la créixer. I no es tracta de promeses buides, sinó de realitats palpables ja fetes o en marxa. Un exemple és la nova biblioteca, una actuació que s’inaugurarà enguany i que compta amb una inversió de 620.000 euros procedents de fons europeus. El treball per atraure subvencions dona els seus fruits.

D’altra banda, un dels grans projectes en què s’està avançant és la futura residència per a persones majors. Després de molts anys intentant-ho, finalment hem pogut comprar els terrenys de l’antiga fàbrica Sanchis, un emplaçament ideal per la seua ubicació i dimensió. Tot i que no és un projecte de curt termini, ja s’han començat a fer passos importants perquè siga una realitat com més prompte millor. També, després d’anys de reivindicació, per fi es farà realitat l’ampliació i millora de l’IES Ximén d’Urrea. Amb una inversió de més de 5 milions d’euros, les obres estan en marxa i es preveu que estiguen llestes per al pròxim curs escolar.

Reial Fàbrica

Pel que fa a la recuperació del patrimoni, l’Alcora està vivint també una de les seues etapes més il·lusionants. Entre altres iniciatives, el Govern central ha atorgat a l’Ajuntament 3,3 milions d’euros per a rehabilitar la zona fundacional de la Reial Fàbrica, l’ajuda més gran concedida a l’Estat.

L’activitat econòmica també es veu impulsada per projectes com la urbanització dels terrenys de l’antiga fàbrica Plaza, on ja s’ha derrocat la infraestructura per donar pas a una nova zona de serveis. L’Ajuntament ha possibilitat el procés amb l’aprovació de la modificació del PGOU necessària perquè el sòl puga destinar-se a usos comercials i de serveis.

A més a més, vull reiterar l’aposta d’aquest equip de govern per tal de consolidar l’Alcora com un municipi atractiu per a noves inversions i el creixement empresarial.

Fa poc, aquest periòdic va anunciar que un grup suís invertirà 160 milions en una planta d’hidrogen verd que crearà 214 llocs de treball. També ens consta que moltes empreses preparen importants inversions per a ampliar o millorar les seues instal·lacions a la nostra localitat.

Són només alguns dels projectes, estem fent moltes altres coses: un centre de dia exemplar, més i millors infraestructures esportives, més zones verdes, més activitats que mai per a dinamitzar l’Alcora, etc.

Això és el que significa gestionar un Ajuntament: planificar, avançar i transformar amb fets. Fets inqüestionables i a prova de mentides (i errades) del Partit Popular.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE en la província de Castelló