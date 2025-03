Des del Grup Municipal Socialista sempre hem defensat que el nostre Castelló és Castelló, en valencià. I ja està bé de manipulacions. Ningú ha dit mai que la ciutadania no puga utilitzar la paraula Castellón, ús totalment lícit, però sense l’aval científic per a tindre la categoria de topònim oficial. Castellón és una paraula conseqüència de la traducció al castellà del veritable topònim, Castelló. No hi ha més.

Ens trobem ara amb un fet curiós. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ( TSJCV) ha anul·lat el decret pel qual el Consell havia aprovat el canvi de denominació del municipi valencià de Villlanueva de Castellón per la forma exclusiva en valencià Castelló. Durant mesos dos ciutats valencianes tenien el topònim Castelló, la qual cosa podia generar confusió en els tràmits administratius de totes dues localitats. Aquest era un dels principals arguments de Begoña Carrasco per a tornar a recuperar l’accepció en castellà per a la nostra ciutat.

Conseqüent

Però mire vosté: el TSJ acaba d’eliminar eixe problema. Per això, potser és el moment de que Carrasco siga conseqüent i ara, per a evitar malentesos, elimine el topònim en castellà que s’ha obstinat a recuperar malgrat que Mai va haver-hi un informe favorable de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que avalara les idees del Partit Popular.

El contrari significaria que PP-Vox continuen buscant excuses barates per a justificar el seu menyspreu en el valencià i als nostres avantpassats.

Regidor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Castelló