El futur de Vila-real es juga en moltes decisions i en els 68 projectes de l’Agenda Urbana que vam aprovar amb un consens majoritari. Però si hi ha una actuació que marcarà la transformació de la nostra ciutat en les pròximes dècades, aquesta és, sens dubte, la renovació de l’estació amb la supressió de la passarel·la elevada i la integració de la via del ferrocarril al seu pas pel nostre terme municipal. Ens trobem davant d’una oportunitat històrica que no podem deixar escapar.

Aquesta setmana hem fet un pas fonamental per a fer realitat aquest projecte, amb la visita del president d’Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, qui ha pogut comprovar en primera persona la necessitat urgent d’actuar per a superar la barrera que suposa el traçat del ferrocarril per a la cohesió urbana de Vila-real. No estem parlant d’un projecte menor, sinó de la inversió més important dels últims 50 anys per a la nostra ciutat, amb una estimació de més de 30 milions d’euros. No sols per la quantia econòmica sinó, fonamentalment, per l’impacte que pot tindre per al creixement urbà, superant una barrera i abraçant el traçat del ferrocarril com un element més de la mobilitat en la nova Vila-real del segle XXI.

La proposta plantejada per Adif no sols contempla la supressió de la passarel·la elevada, que actualment representa un greu problema d’accessibilitat, sinó també la creació de quatre punts de permeabilització estratègics per a integrar la via en el nostre municipi: a la Ciutat Esportiva Pamesa, al pas subterrani del carrer Borriana cap a l’Hospital de la Plana, al Pont de la Gallega i, per descomptat, a la pròpia estació, on es construirà un pas subterrani de 15 metres d’amplària que substituirà l’actual passarel·la. A més, s’invertiria en la modernització i ampliació de l’estació per a adaptar-la a l’increment del flux de trens i viatgers que es preveu amb l’extensió de la xarxa d’alta velocitat i la creació del corredor mediterrani.

Reivindicació

Sabem que el soterrament de la via ha sigut històricament una reivindicació de la ciutat, però també som conscients de les dificultats tècniques, econòmiques i mediambientals que aquesta opció comporta. Aquesta solució presenta diversos problemes greus que hem de valorar: la dificultat de compatibilitzar el trànsit de viatgers i mercaderies; les alteracions en la hidrogeologia de la ciutat; la impossibilitat de futures ampliacions del traçat ferroviari; i la necessitat de construir una via alternativa provisional per a mantindre el servei durant les obres, amb un cost afegit molt elevat. A més, el soterrament suposaria un impacte econòmic desmesurat, al qual també hauríem de contribuir des de l’Ajuntament, i que resultaria del tot impossible atesa la situació financera del consistori. Una realitat econòmica municipal responsabilitat dels governs anteriors del PP (el Partit Perill) de Vila-real, precisament els qui ens van deixar en herència la passarel·la elevada de l’estació, sense consultar al poble ni a la resta de partits, una solució que s’ha demostrat desastrosa.

Solució realista

La proposta alternativa plantejada per Adif és una solució realista, viable i beneficiosa per a Vila-real, que permetrà la modernització de l’estació i garantirà que el traçat ferroviari deixe de ser una barrera per al desenvolupament urbà. Però, sobretot, ens dóna l’oportunitat de solucionar amb la major celeritat possible el greu ‘empastre’ de la passarel·la del Partit Popular de Vila-real. Una estructura que no compleix els criteris bàsics d’accessibilitat, tal com vam denunciar des del propi Ajuntament davant de l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat, fent-nos ressò de les queixes ciutadanes, així com informes de la Policia Local que evidenciaven la problemàtica de cara a l’accessibilitat, sobretot de persones amb mobilitat reduïda. Una denúncia pública reiterada per part de l’Ajuntament de Vila-real que, amb el Govern de Pedro Sánchez, ha tingut resposta per part del Ministeri de Transports, tal com es va comprometre el ministre Óscar Puente, i que es tradueix en una proposta seriosa d’Adif per a integrar la via i renovar per complet la nostra estació.

En aquests moments, la nostra ciutat es troba en condicions històriques per a dur endavant aquest important i fonamental projecte. Les inversions per al corredor mediterrani, els fons europeus i el compromís del Govern central ens situen en una posició privilegiada per a aconseguir que aquesta transformació siga una realitat.

Treballarem pel diàlegi per buscar el màxim consens possible perquè ara és el moment de donar un pas fonamental per a la nova Vila-real del segle XXI, una ciutat més accessible, més cohesionada i més connectada. Però, del PSPV de Vila-real ho tenim clar: no podem perdre de cap de les maneres aquesta oportunitat històrica.

Alcalde de Vila-real