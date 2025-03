He de confessar que soc dels pocs que va arribar a pensar que les multitudinàries marxes exigint la dimissió de Mazón farien trontollar el cap del Consell. Però m’equivocava.

Tenia la certesa que les mentides i contradiccions del relat de Mazón li passarien factura. Però m’enganyava també. Vaig sostindre que les revelacions del cap d’Aemet sobre el caos del Cecopi farien plegar Mazón. Tornava a equivocar-me.

Vaig pronosticar que Mazón dimitiria en admetre que no va arribar al Cecopi fins passades les 20.28 hores, enviada ja l’alarma. Escaquejar-se d’allà on més se’l necessita seria motiu suficient per a cessar qualsevol governant. I em vaig tornar a equivocar.

Imputació

Estava convençut que la imputació de la consellera sobre qui Mazón va delegar les Emergències, el faria plegar. O que marxaria quan l’auto de la jutgessa de Catarroja va desmuntar les mentides de Mazón i l’invitava a testificar. Però m’equivocava. Com quan esperava que l’exigència de dimissió de Mazón formulades per tòtems mediàtics de la dreta, com Jiménez Losantos, Ana Rosa Quintana o l’ABC tingueren conseqüències. M’equivocava també en esperar que el pla b anunciat pel PSPV de Diana Morant seria més que un farol. Esperava també que algun dels càrrecs del PPCS que reneguen en privat contra Mazón tinguera valentia de dir-ho en públic. M’enganyava de nou.

Comence a pensar que ni la incompetència, ni la mentida, ni el descrèdit, ni la cara dura, ni la indolència passen factura en política. Però espere equivocar-me.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló