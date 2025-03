John Demjanjuk era un afanoso y tranquilo trabajador de la Ford en Cleveland, Estados Unidos. Fiel marido, padre ejemplar, abuelo cariñoso. Contaba 61 años cuando su vida dio un vuelco total: se le acusaba de ser el llamado Iván el Terrible, uno de los más crueles carceleros en el campo de concentración de Treblinka durante la Segunda Guerra Mundial. La sorpresa para la familia, para su entorno, resultó tremenda; no podían concebir como una persona tan maravillosa, que jamás le puso la mano encima a nadie, podía haber sido, en su juventud, un sádico guardián de un campo de exterminio.

Ahí empezó la locura. Le quitaron la nacionalidad estadounidense y lo deportaron a Israel, donde sería juzgado.

No voy a poner paños calientes sobre el sufrimiento del pueblo judío bajo el régimen nazi, pero el hecho de que a los criminales de guerra se les juzgara en un lugar distinto a donde cometieron los crímenes, me causa extrañeza. Creo que se debió crear un tribunal internacional para enjuiciar a esta gente bajo una legislación pactada desde la ONU. O algo por el estilo.

La cuestión es que a John en primera instancia lo encontraron culpable y lo condenaron a morir ahorcado. Pero hubo apelación y, a la luz de nuevas pruebas, su identidad no pudo ser comprobada sin duda y se le acabó absolviendo.

Restituida la nacionalidad, regresó a Cleveland triunfante.

Sin embargo, su martirio legal no acabaría ahí. Alemania solicitó entonces su extradición. Fue llevado allí, nuevamente juzgado y se le volvió a considerar culpable. Apeló y… murió. Como había fallecido en pleno proceso judicial, sin sentencia definitiva, se desestimó su culpabilidad.

Exterminio

Analizado el asunto, parece que John Demjanjuk sí fue carcelero ucraniano a las órdenes de los nazis y participó en el exterminio sistemático de judíos y otras minorías que no gustaban al régimen de Hitler. ¿Puede un sádico carcelero, que golpeaba por placer a los presos que entraban en las cámaras de gas, reprimir durante casi 40 años sus instintos asesinos y convertirse en un ciudadano ejemplar? Me resulta dudoso. A mi mujer no. Dice ella que durante el nazismo este hombre dejó libres sus instintos, ya que, en lugar de causarle problemas, suponían un beneficio para él. Supongo que he de darle la razón, otra vez.

Al poco de saber de esta historia leí la excelente novela El matarife de Sándor Márai. Ahí se trata un asunto similar: la fascinación de un niño por el sacrificio de un animal. La crueldad del protagonista se libera cuando ese sadismo, en medio de la Primera Guerra Mundial, en lugar de ser censurado se alienta y se premia.

Tal vez John e Iván fueran la misma persona. No cabe duda de que debería pagar por el sufrimiento causado. Una vida posterior, por muy edificante que fuera, no borra un delito, máxime si es de la gravedad del supuestamente cometido por él.

Las personas, de todos modos, podemos cambiar. Para bien y para mal. Es bueno ser otro, sobre todo si vienes de haber sido un despiadado asesino. Aunque ello no quita que hayas de pagar por lo que hiciste. El pasado, inmutable, siempre pesa. Editor de La Pajarita Roja