Sobre el miedo y el exorcismo del lenguaje

Samanta Schweblin, con esa lucidez inquietante que la caracteriza, me dejó hace ya diez años una confesión que ilumina —y a la vez oscurece— la naturaleza del acto creativo. El lenguaje hablado, me decía, la aterra. Y cómo no entenderla. Lo oral es fugaz, impredecible; es una criatura viva que nos enfrenta constantemente al riesgo del equívoco, a la desnudez involuntaria de lo que decimos sin querer decir. En esa transparencia brutal, en esa inmediatez sin red, hay una vulnerabilidad que Schweblin —como tantos otros escritores y no escritores— prefiere evitar.

Pero en el lenguaje escrito encuentra refugio. Y más que un refugio, un territorio de poder y construcción. La página en blanco se convierte en un espacio maleable, donde la palabra deja de ser un accidente para volverse una herramienta precisa, quirúrgica incluso. Lo que en lo hablado es vértigo, en lo escrito es control: la posibilidad de desarmar y reconstruir el sentido hasta que las piezas encajen, hasta que el texto diga exactamente lo que quiere decir –o incluso, lo que no sabía que quería decir. Schweblin, con la que me reencuentro ahora (más bien con su literatura a través de El buen mal) nos recuerda que escribir no es solo comunicar; es también un ejercicio de exploración y descubrimiento. Al final, quizá lo escrito no sea más claro ni más verdadero que lo hablado. Pero es ahí, en ese delicado equilibrio entre control y misterio, donde reside la verdadera potencia de la literatura.

Y todavía hay algo más en juego. Porque para Schweblin, escribir no es solo un acto de construcción consciente, sino también un proceso de liberación. La literatura, me dijo entonces, es una forma de exorcismo. Y basta con leer sus relatos para sentirlo. Esa sensación de noqueo que provoca su obra —ese golpe seco y sutil que te deja tambaleando, buscando aire— no proviene solo de la resolución de sus historias, sino de algo más profundo y primario. Es lo que ella llama lo orgánico, lo material del relato: esa pulsión subterránea que atraviesa el texto y que parece emerger de un lugar oscuro e incontrolable.