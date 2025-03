Parlem d’igualtat, parlem amb igualtat

La nostra universitat ha esdevingut una institució fonamental i referent en la societat actual per a la creació i transmissió del coneixement, de la cultura i dels valors democràtics d’igualtat, equitat i justícia social.

L’UJI va ser la primera universitat espanyola a redactar els seus estatuts amb un llenguatge inclusiu i no sexista. En un procés de debat intens, i no exempt de resistències i dificultats, amb la finalitat de contrarestar l’exclusió de les dones amb l’ús del masculí genèric, el 12 de febrer de 1996 es va posar damunt la taula una proposta formal de redacció dels estatuts emprant el genèric femení i advertint, tot seguit, que comprenia indistintament dones i homes. La conseqüència inevitable d’aquest procés va ser l’ús d’un llenguatge igualitari en el document definitiu. Aquesta anècdota serveix per a mostrar com, des del mateix naixement, la Universitat Jaume I ha tingut una política lingüística compromesa amb la igualtat i la inclusió.

Amb el temps, aquest propòsit s’ha materialitzat en el treball continuat dels seus serveis especialitzats en aquest àmbit, el Servei de Llengües i Terminologia i el Servei de Comunicacions i Publicacions, així com en l’edició de documents interns de referència per a la comunitat universitària: el Manual de llenguatge administratiu (2006) i la Guia de tractament no sexista de la informació i la comunicació (2010). Paral•lelament, la Fundació Isonomia i la Unitat d’Igualtat han aportat el contingut acadèmic, les estratègies tècniques instrumentals i el marc normatiu necessari per a poder generalitzar aquesta cultura d’igualtat i convertir el llenguatge no sexista en una política institucional.

Cal ampliar el focus

Doncs bé, tot i que aquests documents inicials encara estan totalment vigents perquè encara no s’ha aconseguit una igualtat real entre dones i homes en el llenguatge, la vicerectora de Responsabilitat Social Polítiques Inclusives i Igualtat, coincidint amb l’elaboració del Pla d’inclusió i no-discriminació, va considerar necessari ampliar el seu focus per a atendre altres situacions excloents també presents en la comunicació universitària, relacionades no només amb el sexe, sinó també amb l’orientació sexual i identitat de gènere, la discapacitat, l’origen, l’ètnia o la cultura. Com a resultat, en el marc de les activitats del 8M, s’acaba de presentar la Guia de llenguatge inclusiu i no sexista. Les discriminacions que estan presents en la nostra societat dissortadament també es traslladen al llenguatge. L’ús de certs termes i expressions pot reproduir i perpetuar estereotips i prejudicis, excloure individus o comunitats i contribuir a la discriminació. El llenguatge no és discriminatori; no és sexista, homòfob, discafòbic o racista. Són discriminatoris els usos que en fem les persones.

Tot i que molts d’aquests usos, afortunadament, són inconscients i no intencionats, és important revisar les nostres pràctiques lingüístiques per a fer-les més justes i respectuoses. S’ha d’anomenar i comunicar de manera adequada i fidedigna la realitat i, conseqüentment, totes les persones que en formen part. El llenguatge ha de posar-se al servei de les comunitats parlants perquè puguen escollir com prefereixen ser representades. La igualtat, la inclusió i la diversitat també es comuniquen.

Document orientatiu

Aquesta nova guia publicada a l’UJI es planteja com un document orientatiu i clarificador per a afavorir usos del llenguatge respectuosos, no sexistes i no discriminatoris en l’àmbit universitari.

Això no és un mer un posicionament lingüístic. En un moment de risc d’involució pel que fa als drets de les dones i d’altres realitats identitàries, socials i culturals, la universitat ha de mantenir, més que mai, una postura ferma alineada amb la igualtat i els drets humans.

Això només es pot aconseguir transferint el coneixement generat, sensibilitzant i formant la totalitat de la comunitat universitària perquè, en el cas que ens ocupa, desperte críticament processos i usos lingüístics que, possiblement, mai s’havia qüestionat i puga posar en pràctica alternatives inclusives i no sexistes en les múltiples situacions comunicatives que ocorren dins l’UJI i que tenen com a element comú el llenguatge. Les paraules tenen el poder extraordinari de configurar la realitat, comunicar-la i transformar-la. Si prenem la consciència que som portadores d’aquest poder, les persones podem assolir fites inimaginablesque porten al nostre món més justícia, respecte i igualtat.

Representant de la Fundació Isonomia de l’UJI