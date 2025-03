Periodo negro en siniestralidad vial

El inicio del año 2025 ha dejado en Castellón una imagen preocupante que no podemos ignorar: un notable aumento en el número de accidentes mortales en las carreteras interurbanas. En tan solo dos meses, la provincia ha registrado cinco accidentes que han costado la vida de ocho personas, lo que la sitúa en la cima del ránking nacional de incremento de víctimas en la red viaria. Un dato alarmante que nos obliga a reflexionar sobre la urgencia con la que debemos abordar la seguridad vial.

La comparación con el mismo período de 2024 es especialmente dura: en esos dos primeros meses, Castellón no registró ninguna muerte en sus carreteras interurbanas. En cambio, este 2025 se ha cobrado vidas de manera trágica y en un tiempo récord. Este cambio drástico en las cifras no es solo un dato estadístico, sino una llamada de atención, de alerta, para todos: autoridades, conductores y la sociedad en general.

Los accidentes se han producido en diferentes tipos de vías. Esto pone en evidencia que el riesgo no está limitado a un tipo de carretera en particular, sino que afecta de manera transversal a toda la red viaria de la provincia. Ya no se trata de un problema aislado en unas vías concretas, sino de una preocupación generalizada que exige una respuesta inmediata.

Diversas causas posibles

Los expertos y especialistas en el ámbito de la movilidad apuntan a diversas causas detrás de estos accidentes, muchas de ellas recurrentes: la imprudencia al volante, las distracciones, el consumo de sustancias y el exceso de velocidad son factores que siguen siendo determinantes en la mayoría de los casos. Sin embargo, no podemos obviar la importancia del estado de las infraestructuras y el mantenimiento adecuado de los vehículos. Las carreteras deben ser seguras, y los conductores deben garantizar que sus vehículos están en condiciones óptimas para circular. Todo esto debe ser una prioridad si realmente queremos reducir la siniestralidad.

Un dato aún más inquietante es el perfil de las víctimas. La mayoría de las personas fallecidas en estos accidentes tenían entre 20 y 30 años, pero también se ha registrado la tragedia de perder a un menor y a personas de edades más avanzadas. Esta alarmante tendencia subraya que la juventud sigue siendo el grupo más vulnerable, aunque la fatalidad, es así, no entiende de edades. Lo más preocupante es que muchos de estos siniestros ocurrieron durante los fines de semana, lo que refleja que los desplazamientos de ocio, especialmente entre amigos o familiares, pueden ser más peligrosos de lo que imaginamos, por lo que nunca debemos bajar la guardia cuando nos desplazamos en un vehículo.

Implementar medidas urgentes

Ante este panorama, no hay que quedarse de brazos cruzados. Debemos implementar medidas urgentes para frenar esta escalada de víctimas. También desde los propios medios de comunicación. Las campañas de concienciación deben intensificarse, pero también es necesario reforzar el control y la vigilancia en las carreteras. Solo a través de un cumplimiento estricto de las normativas de seguridad vial, la mejora continua de las infraestructuras y un mayor compromiso por parte de los conductores, podremos evitar más tragedias. El 2025 ha comenzado con cifras preocupantes, pero está en nuestras manos cambiar el rumbo. Si no actuamos con rapidez y determinación, las consecuencias seguirán siendo devastadoras. La seguridad vial debe ser siempre una prioridad para todos.