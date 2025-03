Cada dia que passa, Mazón està més acorralat. No pot eixir al carrer sense escoltar la veu d’un poble que li reclama responsabilitats. No pot mirar a la cara a les víctimes perquè sap el que ha fet. Ni tan sols pot defensar-se sense mentir. I així no es pot governar ni molt menys dirigir una reconstrucció.

Ho hem dit moltes vegades i ho repetirem les que calga. Un president que no pot xafar el carrer no pot continuar ni un minut més. I no és només això, els valencianes i les valencianes no ens mereixem continuar veient cada dia com Mazón copa els titulars informatius perseguit per la polèmica o pels seus constants canvis de versió o d’enganys. Mazón tenia vàries opcions: podia haver assumit responsabilitats o podia haver dimitit, però ha triat la de resistir a costa d’enfonsar la imatge del Consell i de tota la Comunitat. Tot això per tal d’assegurar-se un sou públic de 75.000 euros anuals, cotxe oficial i la immunitat judicial.

Desastrosa gestió

El poble valencià vol justícia, dignitat i veritat. I l’única manera d’aconseguir-ho és donant la veu a la ciutadania. La Justícia és qui ha de dirimir si hi ha responsabilitats penals en l’actuació de Mazón per la seua desastrosa gestió del dia de la dana, però les responsabilitats polítiques s’han de resoldre a les urnes.

Mazón i Feijóo pensen que el temps ho esborrarà tot i esperar que la indignació passe. Però s’equivoquen. Aquest poble té memòria, té coratge i té veu i no callarem. No deixarem que esborren el que ha passat i, sobretot, no deixarem que continuen dirigint la nostra terra els que l’han destruïda. Volem votar.

Secretari d’organització del PSPV-PSOE de Castelló