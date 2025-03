Desficaci de llei

Que hi ha lleis escrites que governen la societat és cosa coneguda, no som tant borinots com per no saber-ho. Es vulga o no tots estem sotmesos a això que se’n diu l’imperi de la llei. Fins ací tots hem d’estar amb conformitat. Altrament tindríem un caos considerable. I no sols de tràfic. Ara... hi ha lleis i lleis. I resulta de caixó exigir als sabuts que les fan que aquestes normes de convivència estiguen pensades en benefici de la ciutadania. I pensar en els múltiples detalls que una llei imposarà.

Va ser l’historiador Tucídides qui els digué als seus compatriotes aquestes encertades paraules: "són lleis que no hem fet nosaltres ni som els primers a aplicar-les i les hem d’acceptar". Els grecs d’aquells temps sempre ho solien encertar. Però nosaltres, valencians i valencianes de tota mena, no vivim en temps dels grecs, i les lleis que ens regeixen han estat fetes per polítics que hem triat una vegada i una altra. I els hem triat de manera lliure.

Així, doncs, aquestes normes que ens regeixen haurien de ser oportunes i convenients per al transcurs dels fets quotidians. I no han d’entrebancar-nos amb dificultats que es devien haver considerat al moment de fer-les. I si no ho fan tal vegada cal entendre que els legisladors viuen massa allunyats de la vida diària per on hem de passar humans i institucions.

Normativa

És així que, com ha dit fa poc una política ben encertadament, hi ha una normativa estatal que és la mateixa per a tots el ciutadans i obliga a actuar de manera similar en un poble com Castell de Cabres o en una ciutat com Madrid.

El poder, allunyat sempre de la societat sobre la que mana, deu considerar l’opció de corregir allò que ha fet mal. Per desconeixement o per desinterès en el poble. Però ha de rectificar quan siga necessari.

Sociòleg i traductor