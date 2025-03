Una secretaria de ayuntamiento me consultó esta semana que tenían una propuesta de un vecino, el cual no podía guardar su coche eléctrico dentro de su parcela. La idea de este era que el Ayuntamiento le dejara sacar un cable desde su casa y conectar su vehículo para cargarlo durante la noche. Evidentemente, la postura de los técnicos municipales era que no. Porque podía entorpecer el paso de los peatones por la acera con todo lo que ello podría suponer. Y nos pusimos a pensar.

Hay, en muchos ayuntamientos, ordenanzas que permiten a los propietarios de los vados aparcar delante de sus propios vados. Con lo cual tienen acceso a sus plantas bajas con un vehículo, pero también pueden aparcar otro delante de su casa en exclusiva. Y también hay vados que son restringidos a determinadas horas del día (más bien de la noche).

Poste de recarga

¿Y si creáramos otro tipo de vado en el que el propietario, a su cargo, pudiera poner en vía pública un poste de recarga para su vehículo? Naturalmente evitando cables por la acera y haciéndose cargo de todos los costes. Además de la restauración de la acera a su estado original y pagando el canon correspondiente.

Una especie de electrolinera particular aprovechando los vados existentes y modificando las ordenanzas. Con ello podríamos empezar a solucionar el importante déficit de postes de recarga públicos o de las empresas suministradoras que hacen imposible que crezca el parque del vehículo eléctrico. Incluso podría surgir un nuevo negocio: la electrolinera de noche.

Urbanista