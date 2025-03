De Canarias a la Península

Tras haber cerrado un acuerdo para la delegación de algunas competencias del Estado en materia de fronteras y gestión de la migración a la Generalitat catalana, el Gobierno ha conseguido el apoyo de Junts a la aprobación de un decreto ley que modifica la ley extranjería y obligará a las comunidades a aceptar la llegada de menores inmigrantes no acompañados. El texto acordado, que aún debe ser convalidado en el Congreso, establece un mecanismo de cumplimiento forzoso cuando en un territorio (ahora se encuentran en esta situación Canarias y Ceuta) el número de menores acogidos sea más del triple de su capacidad de acogida ordinaria. El contingente adjudicado a cada comunidad sería proporcional a su población, riqueza y capacidad de acogida, pero se descontaría el esfuerzo ya realizado por cada una de ellas. Así, si las cifras de menores ya atendidos que se manejan se confirman oficialmente durante el mes próximo Cataluña debería recibir en mayo unos 26 menores de los 4.400 a trasladar, en compensación por el mayor esfuerzo realizado hasta ahora, y Madrid, cerca de 700.

El acuerdo competencial contenía más potenciales e hipotéticos titulares que permitían a Junts sacar pecho en su particular competición con Aliança Catalana por una franja del electorado en disputa (y a la oposición para alertar de la quiebra de la integridad nacional) que cambios efectivos en la política migratoria. Algo parecido sucede con el de distribución de menores. Algunos sectores del PP rechazarán los criterios fijados como un caso más de trato de privilegio a Cataluña para mantener a flote a Sánchez y reclamarán que las promesas de ayuda financiera se hagan realidad, admitiendo no obstante la necesidad de solucionar un problema insoportable en las islas como su presidente, Fernando Clavijo, no ha dejado de reclamar llamando a todas las puertas. Otros más afines o dependientes de Vox, mientras, rechazan sin más la acogida y reclaman una política de devolución y sitúan en a su partido en una posición de difícil equilibrio una vez el decreto ley sea efectivo y deba cumplirse. Por otra parte, a Junts le permite aparentar que sus exigencias en Madrid pueden tener una contrapartida real en forma de control de los flujos migratorios que recibe Cataluña.

Las cifras de 2024

Pero la realidad no va exactamente por aquí. El año pasado, el mecanismo voluntario de distribución de menores no acompañados estableció la distribución, totalmente insuficiente, de 347 menores a todas las autonomías: de los seis de La Rioja a los 31 para Cataluña (fueron 30 para Madrid, Andalucía y Extremadura, por ejemplo). Pero a Cataluña llegaron a lo largo de 2024 en realidad 2.643 menores, que fueron atendidos por los servicios sociales de la Generalitat catalana. Porque llegaron a la península alegando ser mayores de edad y posteriormente pidieron ser atendidos como menores ya en Cataluña, porque ha corrido la voz de que en Barcelona serán mejor atendidos, porque tienen aquí redes de familiares o compatriotas, porque alguien les anima a ello, porque creen que tendrán más posibilidades, porque su objetivo real es cruzar la frontera francesa con destino a otros países europeos... Nada indica que eso deje de suceder aunque sobre el papel en lugar de 31 sean 26. Lo que realmente cuenta es que los recursos en cada comunidad autónoma (los desplegados por sus gobiernos y los financiados por el Gobierno central) se ajusten a las necesidades reales en cada una de ellas.