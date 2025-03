La importància d’allò no important

El mes de setembre, coincidint amb el retorn a la ciutat i les celebracions pel 774 aniversari de la fundació de la vila, adComunica, junt l’Ajuntament de Castelló, realitzarà el Congrés Internacional sobre l’Esdeveniment Tradicional.

Parlar sobre esta temàtica estos dies, en que ja es percep en l’aire l’ambient fester entra dins del predictible. Les festes tradicionals i la seua vitalitat en les societats contemporànies constituïxen un desafiament a la visió simplificadora de la modernitat i mostren la pervivència de formes de sociabilitat basades en una relectura en constant canvi de la tradició.

Hui dia, en el que la idea del progrés social s’ha clivellat, degut en part a la multiplicitat de missatges, d’agents i de discursos interessats, que arriben a mediatitzar la ciutadania, el consens, encara que siga a través de la celebració i la festa, pot ser un element d’integració, unió i oberturisme, així com una sòlida ferramenta de connectivitat de les nostres arrels amb el futur.

Singularitat

La cultura festiva, tot ser una temàtica de les nomenades com «no importants», és font inesgotable de notícies per als comunicadors. La repercussió econòmica que projecten en el territori, manté de manera directa o indirecta, xicotets i grans negocis. Però cosa que és més significativa, la repercussió cultural, tan sensible a l’homogeneïtzació, es reivindica i brilla per la seua singularitat en tots els terrenys tangibles i intangibles, matís que fa que pervisca en molts casos, intangibles culturals que s’anirien perdent. Tot això fa que el resultat siga d’allò més seductor i el producte es convertisca en un atractiu cultural, únic que posiciona i projecta el territori.

D’aquesta manera, l’acadèmia, la gent que està vinculada al món de l’esdeveniment tradicional i tota la ciutadania interessada, tindran a Castelló, una plataforma de diàleg, discussió i aportació científica, entorna la tradició festiva, per a treballar sobre esta temàtica, tan important per a la cohesió territorial.

Professora de la Universitat Jaume I