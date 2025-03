Magdalena sense Mazón

Estem a molt poques hores que les carcasses de la Mascletà comencen a anunciar l’inici de les nostres festes. A hores d’ara, la gent més previsora ja ha tret els mocadors i les bruses dels armaris, totes tenim les cintetes i el llibret de festes, i els repartidors de cervesa i gel no donen l’abast.

Avui la ciutat respira festa, unes festes com són les nostres: de carrer, de germanor, de comboi, d’estar junts, amb amics, família, de riures i de compartir. Castelló és un esclat de festa i de bon rotllo, però per a poder mantindre aquest bon ambient és imprescindible que Carlos Mazón no siga convidat per Begoña Carrasco a les nostres festes i no vinga a Castelló.

Riuada

És una sensació estranya que Castelló, o fa uns dies València, estiga de festa gran quan hi ha 227 morts per la negligent i nefasta gestió del Partit Popular abans, durant i immediatament després de la riuada del 29 d’octubre. La vida segueix, però el poble no pot ni deu oblidar, i la presència de Carlos Mazón només genera indignació allà on va. El poble de Castelló és ben conscient que el que va passar a Catarroja, Picanya o Utiel ens podria haver passat a Castelló.

He de dir-vos que, per a algú com jo, que té fe en la democràcia i creu en les institucions, no és fàcil escriure aquestes paraules. Però l’actitud, la negligència i les mentides reiterades de Mazón l’inhabiliten per a representar-nos, i és una autèntica indignitat que no es pot normalitzar utilitzant les nostres festes com un escut per a amagar la seua indecència en el protocol festiu.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló