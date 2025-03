El Gobierno de la Vergüenza de Begoña Carrasco se asoma al ecuador de su mandato con muchas sombras y pocas luces. Dos años en los que los escándalos han acompañado a PP y Vox, capaces de situar a Castelló en el mapa del bochorno nacional.

El Partido Popular lo ha demostrado cada vez que gobierna, pues se cree que el ayuntamiento es suyo y pone todas las trabas a la oposición para fiscalizar su trabajo. Hay temas que les queman en las manos, pero el fuego no se ha apagado, por mucho que quieren taparlo.

Carrasco sigue defendiendo con uñas y dientes a Cristian Ramírez, el concejal de Movilidad, el campeón de las multas. Está más que probado que acumuló 170 multas por aparcar de forma irregular en zona azul. Un informe de la Policía Nacional incluso detalló que la empresa que regula la ORA (Jujosa) remitió a la Oficina de Recaudación nada menos que 136 sanciones impagadas por Ramírez.

Vergüenza

Cualquier ciudadano con un poco de vergüenza se hubiese ido a su casa y pedido perdón, y cualquier alcaldesa que respetase a la ciudadanía lo hubiese cesado de manera fulminante. Pero no, Carrasco no solo no le destituye, sino que le defiende e impide al Partido Socialista seguir investigando.

Para Carrasco, reclamar en comisiones de estudio que nos faciliten un fichero informático, aportado por Jujosa, con el número de referencia, fecha y hora de la infracción, lugar de la infracción y datos del vehículo de Ramírez es «querer estirar el chicle». Para nosotros es querer saber la verdad que ocultan.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló