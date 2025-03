Vila-real avança en sostenibilitat

En un món on el canvi climàtic és una realitat inqüestionable, les administracions tenim la responsabilitat de liderar amb l’exemple i adoptar mesures concretes que ens permeten avançar cap a un model de ciutat més sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient. A Vila-real, fa anys que treballem en aquesta direcció i, hui, podem afirmar que estem en el camí de convertir-nos en referents en la mobilitat sostenible.

Aquesta setmana hem presentat, a la plaça de l’Estadi de la Ceràmica, els nous vehicles municipals que reforcen la nostra estratègia de zero emissions. Amb la incorporació de 39 nous cotxes i furgonetes 100% elèctrics, Vila-real consolida la seua posició capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i en la implementació de polítiques de mobilitat sostenible. Aquesta aposta, emmarcada dins de l’Agenda Urbana Municipal, ens ha convertit en la primera ciutat de les nostres característiques a disposar pràcticament de la totalitat de la flota municipal lliure d’emissions a l’atmosfera.

Des de 2019, quan vam fer un primer pas amb la incorporació d’una flota elèctrica que ja assolí el 90% dels nostres vehicles municipals, hem tingut clar que aquest era el camí a seguir. Ara, cinc anys després, reafirmem el nostre compromís i el duem encara més lluny amb aquesta nova incorporació. No és només una inversió en eficiència i sostenibilitat, sinó també una declaració d’intencions: a Vila-real, creiem en un futur verd i treballem activament per aconseguir-lo.

Bus urbà

A més, aquesta estratègia global de mobilitat inclou altres iniciatives fonamentals. El nostre bus urbà gratuït, el Groguet, que funciona amb gas natural comprimit (GNC), ha assolit el seu rècord d’usuaris, amb més de 300.000 passatgers en l’últim any, consolidant-se com una alternativa eficient i sostenible per als desplaçaments urbans. Un transport urbà totalment gratuït per als usuaris que, en ser Vila-real una ciutat major de 50.000 habitants, ha d’assumir el consistori; però ho fem convençuts que és la millor inversió per al futur de la nova Vila-real del segle XXI, una ciutat amable, on les persones poden gaudir d’una mobilitat sostenible sense que supose un cost afegit.

També estem a punt de posar en marxa el nou servei de bicicletes de préstec, Vilabici, que suposarà un pas més cap a una ciutat on la mobilitat activa i ecològica guanye terreny. Un servei que en els últims anys no hem pogut prestar per diferents contratemps en el contracte de gestió però en el qual creiem fermament i estem segurs de que tornarà a tindre una excel·lent acollida entre la ciutadania.

Aquesta estratègia de mobilitat sostenible no es limita només als vehicles i transports públics. Vila-real també ha apostat decididament per la creació d’una xarxa de carrils-bici. Aquesta xarxa va començar el 2014 amb un tram d’1,7 km, que connecta el Termet amb la ciutat a través del carrer Ermita, i des de llavors s’ha anat ampliant. La seua configuració perifèrica connecta la ciutat mitjançant tres eixos fonamentals: ciutat-Termet, ronda Sud-oest i la CV-185 (carretera de Borriana). Així, hem aconseguit un sistema integrat, amb especial èmfasi en els polígons industrials, on, en el marc del Pla de Reindustrialització Local, s’han incorporat carrils-bici per afavorir la mobilitat laboral sostenible. A més, el nou PAI del clúster d’innovació ceràmica també inclourà una moderna xarxa de carrils-bici, consolidant una aposta clara per una ciutat més ecològica.

Plaques solars

No podem oblidar altres accions que reafirmen el nostre compromís amb les energies netes. La instal·lació de plaques solars en escoles i edificis municipals, la substitució de l’enllumenat públic per lluminàries led d’alta eficiència i la incorporació de vehicles ecològics en la Policia Local són exemples d’un model de ciutat que avança amb pas ferm cap a la sostenibilitat.

Aquest conjunt de mesures no sols contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, sinó que també suposa un estalvi econòmic i energètic a llarg termini. A Vila-real, no entenem la sostenibilitat com una moda passatgera, sinó com una necessitat inajornable i una oportunitat per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Som i volem continuar sent un referent en polítiques ambientals i mobilitat sostenible. Per això, continuarem treballant per fer de Vila-real una ciutat més verda, eficient i preparada per als reptes del futur. Aquesta és la nostra aposta, aquesta és la nostra responsabilitat.

Alcalde de Vila-real