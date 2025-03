Ja el dia és arribat, de la nostra Magdalena! Hui comencem les que sense dubte són les millors festes del món, unes celebracions que rememoren els nostres orígens com a ciutat i que, si la climatologia ho permet, seran de les que tornaran a fer història, no sols per la quantitat d’actes sinó també per la varietat i qualitat dels mateixos. A això es ve dedicant l’equip de govern municipal, de la mà de la regidora de Festes i presidenta del Patronat Municipal de Festes, Noelia Selma, al llarg de tot l’últim any, qui ha comptat una vegada més amb la inestimable ajuda de la Junta de Festes, un equip de persones que treballa voluntàriament i de forma completament altruista perquè tot isca a la perfecció. Per a tots ells va, una vegada més, el meu enorme reconeixement. Gràcies per estar sempre disponibles i al servei d’aquesta ciutat.

Ja el dia és arribat. I una vegada més serà possible gràcies al treball en equip de tot el govern municipal. Per segon any consecutiu, hem obert una finestreta única per a facilitar tots els tràmits als castellonencs, perquè colles, entitats i col·lectius puguen gestionar les seues sol·licituds de manera més fàcil i còmoda. Perquè l’administració local està per a servir. I arranca la Magdalena, un any més, amb totes les sol·licituds i ocupacions de via pública tramitades i autoritzades.

També ho farem amb tots els serveis preparats, amb un dispositiu especial perquè la nostra ciutat estiga a punt per a rebre als milers de veïns i visitants que durant aquests dies ompliran places i carrers. Amb més neteja i més serveis, igual que va ocórrer l’any passat, perquè tan prompte finalitze una cita, tot torne a la normalitat. Perquè la notícia és el que ha gaudit el públic, i no l’acumulació de restes. També hem instal·lat una vegada més multitud de banys químics i urinaris, una mesura que l’any passat va funcionar molt bé i que enguany repetim experiència. Una vegada més, apel·le des d’ací al civisme de la ciutadania.

I ho fem amb més seguretat, amb el major dispositiu de seguretat de la història de la nostra ciutat, amb més agents patrullant al carrer, i també amb nous Punts de Presència Policial (PPP), que es tradueixen en punts fixos d’atenció ciutadana. Tampoc faltaran els punts violeta, fins a quatre, per a protegir a les dones d’agressions i per a informar i concienciar a la ciutadania davant la lacra de la violència masclita. Tots estaran a prop dels castellonenecs i castellonenques, a les zones de major afluència. Perqué festa i seguritat han d’anar de la mà.

Tot està llest per a gaudir de les millors festes del món. I per això també hem obert al trànsit tots els carrers de la nostra ciutat, perquè siga més fàcil entrar i eixir de la nostra capital, i perquè res entorpisca el desenvolupament del programa de la Magdalena. Un programa que suma més de 200 actes, tots gratuïts i pensats per a tots els públics. I com sempre, per a viure’ls al carrer, que és on es viuen les festes de la Magdalena, per això són tant especials.

Mascletaes i castells de focs, concerts en castellà i en valencià d’artistes i grups capdavanters, com Nil Moliner, Andy i Lucas o La Fúmiga; mesons de tota mena i per a tots els gustos, desfilades i animació, tardeos en cada racó de la ciutat, espectacles de tota mena també pensats per a gaudir en família… es conjugaran un any més amb les cites més tradicionals, les que ens omplin d’orgull de genealogia de ser i sentir-nos de Castelló. Perqué viure la Magdalena no és tant sols anar de festa.

Drons

Els castellonencs ja saben que no poden perdre’s res. Però a tota l’agenda de cites ineludibles, m’agradaria sumar dues a prendre bona nota: l’espectacle de drons, que enguany per primera vegada inundarà el cel de Castelló de màgia, al ritme de la música i els focs artificials, un esdeveniment únic que de ben segur marcarà una fita en les nostres festes.

I la segona cita a no perdre’s és el Festival Internacional de Música de Festa, que arriba a la seua trenta-quatrena edició i que consolida a Castelló en la seua faceta internacional, amb un desplegament de 300 participants. Els Estats Units, Mèxic, Puerto Rico, Colòmbia, Àustria, Polònia i el Regne Unit són els països que portaran fins a la capital de la Plana el millor de la seua cultura i la seua música, amb espectacles acolorits i sempre sorprenents.

I per a no perdre’s res i estar assabentat de tot? Magdabot, el nostre assistent conversacional virtual vinculat al servei de missatgeria de whatsapp, que de manera fàcil i gratuïta, permet estar informat a l’instant de qualsevol aspecte relacionat amb les festes de la Magdalena. En un sols clic, la Magdalena en el palmell de la mà de tots els usuaris.

La ciutat de Castelló ja fa olor de pólvora, el compte arrere per a les nostres festes fundacionals ha acabat. La il·lusió inunda els carrers. A gaudir-les tots en pau i harmonia. Visca la Magdalena! I Visca Castelló i les millors festes del món!

Alcaldessa de Castelló