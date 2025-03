Fa quasi dos anys que vaig entrar de regidora a les Useres amb la ferma voluntat d’ajudar amb idees noves, diferents de les d’un grup que governa des de fa anys. Escoltar altres opinions i perspectives sempre facilita trobar solucions que no contemples. Però, «prova no superada»: se m’han rebutjat infinitat de propostes i quasi se’n riuen quan demane informació. Podria limitar-me a criticar, però insistisc a fer una oposició constructiva.

A les Useres li calen polítiques que el dinamitzen i el facen més atractiu. Però fer-lo atractiu no és convertir-lo en un parc temàtic amb Pelegrins-Lego a l’entrada. Avancem pel poble sempre hem dit que cal mantenir infraestructures útils per al veïnat. La Casa de la Cultura, després d’anys acollint l’escola i ara les dependències municipals, necessita una renovació de caràcter urgent. També el polifuncional de les Crevades o el local de baix de l’església, que és una font quan plou. Per contra, les canals d’aigua del Pla de vegades porten aire.

Parc infantil

La grava del parc infantil continua parant les morraes dels menuts des dels anys ‘90. La pista poliesportiva està cada vegada més esgallada i els vàters del nou Espai Cultural col·lapsen cada vegada que hi ha un ball.

La llista que podria posar és interminable. En què empre el Partit Popular els nostres diners? Ara tindrem un nou ajuntament amb un pressupost que ja supera els 800.000 euros. Tot és qüestió de prioritats.

Regidora d’Avancem pel Poble-Compromís les Useres