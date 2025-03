Divendres que ve celebrem a les nostres diòcesis 24 hores per al Senyor. No es tracta únicament d’una data o d’una jornada concreta més que es marca en el calendari, sinó que es tracta d’un moment que pot canviar el sentit del món, de la vida, de la fe… Adorar suposa posar en ordre el cor, abandonar-te a la tendresa inenarrable de Déu, guardar silenci davant la seva presència, deixar-te fer per Ell perquè sigui el que Ell vulgui, redescobrir-te estimat fins a l’extrem, trencar qualsevol distància per a sentir-te prop dels germans i situar els seus plans per sobre dels teus fins al punt de ser solament seu.

Si fóssim plenament conscients del poder de l’oració davant la presència del Santíssim Sagrament, no necessitaríem més camins que el seu amor per a trobar-nos sempre a Casa seva, en les profunditats del seu Costat, en la seva intimitat més sagrada. I encara que 24 hores per al Senyor mai no són suficients per a tot el que Ell es mereix, obrir-nos al Misteri de la seva presència el col·loca en el primer lloc de la nostra vida per davant de totes les coses (cf. Mt 4, 10).

«Adorar és guardar silenci davant la Paraula divina, per a aprendre a dir paraules que no fan mal, sinó que consolen», recordà el Papa Francesc al 2020.

Al fil d’aquestes paraules, les quals ens recorden que en l’adoració eucarística reconeixem a Déu realment present en l’Eucaristia, només resta el silenci, posar-se de genolls i romandre callat davant tant de consol vessat; amb aquesta actitud de qui se sent enamorat i només necessita mirar a la persona estimada per a saber que aquesta decisió és la única que el fa plenament feliç.

T’animo a que resem junts, cadascú allà on siguem, aquestes 24 hores per al Senyor on Ell tindrà una cosa especial que dir-te. Ell t’espera, com cada dia, en el Pa de Vida, on està present en el Santíssim Sagrament, que conté veritable, real i substancialment el Cos i la Sang, juntament amb l’ànima i la divinitat, del nostre Senyor Jesucrist (Cf. Conc. Trento, sessió XIII, cap 8). Deixa-li entrar en tu i que transformi cada detall teu amb el seu etern i insuperable amor.