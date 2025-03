Europa versus Rusia

Trump y los Estados Unidos han abandonado a Europa y quebrado la OTAN. La realidad, que tenía que llegar tarde o temprano, es que el viejo continente tiene que defenderse solo, para lo que necesita grandes inversiones. El peligro actual viene de la Rusia del autócrata Putin y su política expansionista de ideología soviética, donde la libertad o la democracia importan un pito. Rusia es un gigante con pies de barro. La UE con Reino Unido tiene 514,3 millones de habitantes, un PIB de 17.894.000 millones de euros, el PIB per cápita es de 41.610 €, su gasto en defensa actual es de 365.000 millones de € a la espera de una sustanciosa ampliación. Rusia tiene 146,2 millones, su PIB es de 1.858.300 millones de euros, parecido al de España, su PIB per cápita es 12.700 €, su gasto en defensa es de 108.000 millones. En población y economía no pueden competir. En potencia militar convencional, la superioridad europea es abrumadora. Tenemos 2.100 buques militares frente a 290, 6.200 aviones contra 4.700, 1.500.000 militares frente a 1.400.000. Sufrimos carencias tecnológicas militares que no serían difíciles de cubrir. En una guerra convencional no tienen ninguna posibilidad. Su argumento son las bombas nucleares, pero nosotros también tenemos, así que nunca se podrá llegar a ese extremo por muy loco que esté, ni USA, a pesar de otro desequilibrado, lo permitiría. Al fin, no es más que el típico chulo que solo entiende que le paren los pies, porque si no seguirá atacando países. El sistema de vida occidental, que es el mejor, con libertad, está en peligro y hay que defenderlo.