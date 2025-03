¿Negociación colectiva?

Cuando al sentarte a negociar un convenio colectivo los empresarios te ponen por delante que la reducción de jornada prometida por el Gobierno es un problema de enorme calado, que significa un incremento importantísimo sobre los costes del convenio, no es muy difícil concluir que quien lo hace, no tiene ganas de negociar nada.

Si, además de esta cuestión, te justifican que la cláusula de garantía salarial del convenio vencido significa que esa diferencia entre lo que pactasteis y lo que realmente ha subido la vida, es un acuerdo de incremento mínimo para este convenio que empezáis a negociar y no el punto de partida necesario para efectuar los nuevos incrementos, es evidente que las barreras para no llegar a ningún entendimiento están puestas.

Pues con estas empezamos. No en uno, sino en varios importantes convenios colectivos en Castellón.

Y no es que en UGT no lo entendamos, ni que nos sorprendamos, nos produce cansancio y desesperanza cuando pensamos que se trata de sectores que tienen salarios muy cercanos al salario mínimo. Claro, en los ojos de estos empresarios, son salarios mínimos modificados por este Gobierno, de tal manera que para los empresarios son «mínimos máximos». De la desesperanza pasamos al aburrimiento, aburrimiento de esta clase empresarial, que sigue cómoda en la parte ancha del embudo, pero nos dice que no pueden subir un salario de 16.000 euros, porque el «Gobierno de Pedro el Guapo» quiere reducir la jornada y eso les va a incrementar los costes un 8%.

Así que de nuevo en UGT estamos abocados a una negociación infructuosa. Ya conocemos a estos empresarios y a quién los asesora. A este sector, si algún día quiere mejorar, recuperar un mínimo de dignidad laboral, le va a tocar ganárselo. No podéis seguir confiados en que las habilidades sindicales de vuestros negociadores sindicales en la mesa y la empatía de vuestros empresarios os traerán un convenio suficiente, sin que participéis en ello. Me temo que esta vez os tendremos que pedir ayuda. Mientras esto llega, os deseo unas felices fiestas.