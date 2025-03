Que el treball no ens coste la vida

Fa uns dies coneixíem la notícia que una educadora d’un pis tutelat amb menors amb mesures judicials perdia la vida a mans d’algunes de les personetes amb qui exercia el seu treball de reeducació. Persones vulnerables, però amb potencials actituds violentes. Tan violentes que poden acabar amb la vida de la seua educadora.

Però la primera pregunta és: com és que en una vivenda amb eixes característiques tan sols hi havia una persona treballant aquella nit? La ràtio educadora/educand recomanable ha de ser major que una per cada persona. I en aquest cas hi havia una per a quatre o cinc.

La segona pregunta és: com és possible que hi haja plantilles tan minses? Externalitzar serveis de responsabilitat de les administracions públiques te aquest perill associat. Les licitacions a la baixa són una tònica massa general, on prima l’economicisme sobre el benestar de les persones. Treballadores i treballadors de l’entitat que tenia eixe pis tutelat veien vindre situacions d’aquesta naturalesa i ja havien demanat major dotació de plantilles. Però els diners, l’estalvi de diners ha estat una vegada més per sobre. I ha costat una vida.

En aquests moments d’aprovació de pressupostos on Carlos Mazón ha pactat amb els seus iguals de Vox, albirem que es poden repetir pràctiques i inèrcies que ja hem conegut en el passat i que són conseqüència de retallades. Amb la falsa afirmació que els serveis públics no atenen bé o hi ha massa funcionariat, obrin la finestra per a privatitzar o per a fer un concert social a la baixa, empitjorant la qualitat del serveis i precaritzant les condicions laborals de les persones que hi treballen.

Incompliment dels acords

Així ho hem pogut ja comprovar amb l’incompliment dels Acords de Millora de les Condicions Laborals i Salarials signats amb l’anterior govern. Incompliments fets des d’una intencionalitat clara, al nostre parer: tornar a les situacions anteriors a aquest acords, havent desviat les dotacions pressupostàries previstes a altres prioritats d’un govern que sembla buscar més fer contents a rics i poderosos que respectar i donar dignitat a població vulnerable i les persones que treballen educant-les.

CCOOPV seguirem defensant el que signarem, els avanços en el sector i treballarem per què la salut laboral i socioemocional de qui hi treballe siga prioritària front a els postulats austericides que de forma enganyosa anuncien com eficients.