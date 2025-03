Mazón: ni Romeria ni inversions

Ser president de la Generalitat va més enllà de gestionar pressupostos o serveis públics des del Palau del carrer de Cavallers. És estar on toca quan toca. I aquest diumenge passat, el tercer de Quaresma, Mazón havia d’estar a Castelló per a celebrar els 650 anys de la Romeria de les Canyes. Però tot açò no és una anècdota, és una anomalia democràtica, com bé diu la nostra secretària general, Diana Morant. Mazón no s’atreveix a mirar als ulls d’un poble que no el vol com a president. Això l’ha fet recloure’s lluny de la realitat, fins al punt de girar l’esquena a tota una ciutat que celebrava amb passió el seu orgull de genealogia.

No m’agrada vore aquest nivell de degradació de la Generalitat, la nostra màxima institució d’autogovern, ni la desafecció política que Mazón alimenta aferrant-se al càrrec. I continuarà agreujant-se a Castelló. Ni va estar diumenge, però tampoc ho estarà al llarg de 2025. Açò mateix no ho ha dit ell expressament, però ha parlat a través del projecte de pressupostos del Consell per a enguany, que ens diuen que totes les inversions anunciades i previstes per a aquest exercici a la nostra ciutat queden aplaçades fins a 2026. Ni l’Hospital General ni la ronda oest. Necessitem un canvi de rumb a la Generalitat, un govern que torne a comptar amb Castelló i això només podem fer-ho votant. I ni Mazón, ni el PP ni Vox són l’opció.

No oblidem que qui hui no ve, demà tampoc portarà res. I Castelló s’ho mereix tot i ho reivindicarem sempre que calga.

A tota Castelló, bones festes de la Magdalena, les millors festes del món!