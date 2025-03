No serem moguts

Al País Valencià cada vegada que la dreta domina les institucions la qüestió lingüística és sotmesa a un intent d’eliminació. Pot ser la falsa controvèrsia del valencià - català o viceversa; el pancatalanisme a partir de la unitat de la llengua o la vinculació lingüística a l’independentisme. El conseller Antonio Rovira, quan la dana no tenia temps per anar a les escoles estava creant el nou dret a la llibertat d’elecció parental a les escoles (que no existeix). La possible elecció dels pares, entre altres, va contra l’Estatut d’Autonomia i contra el dret dels alumnes de tot el País Valencià incloses les àrees castellanes parlants a conéixer la llegua oficial.

La llibertat en l’educació no pot suposar un malbaratament dels drets dels alumnes a l’adquisició de coneixements. No està en la decisió dels pares en nom de la seua potestat, menyscabar els coneixements dels fills i elegir la llengua o qualsevol altra assignatura que han de dependre obligatòriament. Si la pretensió és beneficiar el castellà esmortint el valencià, és un atac als drets de l’alumne. Quan siga adult, la seua llibertat es manifestarà al moment en el qual decidirà quina de les llengües que coneix vol amprar per a comunicar-se. És una fal·làcia afirmar que si eliminem una llengua, hi haurà temps per estudiar una altra d’un país foraster. La diatriba és una enganyifa perquè el castellà sempre serà obligatori, per tant, la que corre el perill de ser eliminada és la llengua del territori, la que ens dona part de la personalitat.

La llibertat és preparar als fills i filles per a un futur en el qual poden elegir amb coneixement de causa la seua vida. Els pares poden demanar afegir però no eliminar. Fer una separació lingüística en un territori, que està unit políticament, és tan aberrant com separar eixa mateixa societat en oficis o llocs de residència. L’estratègia de Rovira, sembla que els ha eixit el tir per la culata. Encara hi ha esperança. Diu una cançó protesta adaptada d’un espiritual i popularitzada per Pete Seeger als anys seixanta, per Xisco Boix en català i als anys setanta per Joan Baez en català i en castellà:

No serem moguts!, Igual que l’arbre a prop de la ribera, no serem moguts. Lluitarem i aguantarem, no serem moguts! El Nord i el Sud tots junts, no serem moguts.