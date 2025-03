Ho he de confessar: jo sóc de paella. I punt. Fer la típica pregunta de «Aquest diumenge, què vos ve de gust?» amb mi té poc sentit, perquè hi ha un 99,99% de possibilitats que responga «paella». Sóc previsible en eixe sentit.

Ja ho sé, els amants i el team arròs al forn em diran que no tinc ni idea de gastronomia, i mira, xica, a mi l’arròs al forn m’encanta. Em sembla una delicatessen i un magnífic número dos de la gastronomia del País Valencià, però, per a mi, el plat número u és la paella.

Vos conte tot açò perquè demà, si l’oratge i l’autoritat ho permeten, Compromís per Castelló celebrarem la nostra tradicional paella de les festes de la Magdalena al carrer Ample, també conegut com a carrer Sant Fèlix. Un dia en què el col·lectiu de Castelló no sols ens ajuntem per comboiar-nos, sinó que també convidem companyes i companys, regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses dels pobles veïns.

Concerts en valencià

Un dia en què Compromís també organitzava els concerts del Rotllo, concerts de música en valencià, en un moment de la llarga nit del règim del Partit Popular, on trobar concerts en la nostra llengua durant la Magdalena era senzillament impossible.

Però bé, tornant al tema que ens ocupa, la paella té fins i tot un concurs d’elaboració en el nostre programa de festes, organitzat per la colla El Rei Barbut. No dic jo que no tocaria organitzar un concurs d’arròs al forn, però si la paella ja té concurs és perquè, indubtablement, és el plat estrella de la nostra gastronomia. A partir d’ací, podem encetar el debat.

Gaudiu del que ens queda de festes!

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló