Qualitat de vida per als majors

Fa dos anys, el centre de dia de l’Alcora va obrir les portes amb un objectiu clar: oferir un espai on els nostres majors pogueren gaudir d’una atenció integral i de qualitat. Hui, en celebrar el seu segon aniversari, m’alegra veure que hem aconseguit molt més que això. Aquest centre ha deixat de ser només un lloc de cures per a convertir-se en una autèntica família on es construeixen vincles d’afecte, de respecte i, sobretot, de benestar. Un projecte que ha canviat la vida d’aquells que el necessiten i ha demostrat, una vegada més, el compromís del nostre municipi amb els nostres majors.

Aquest aniversari no és només una data per a celebrar, sinó un recordatori de tot el que hem aconseguit junts. Des de la seua obertura, el centre de dia ha sigut un referent en l’atenció a la tercera edat a l’Alcora, amb un equip professional que va més enllà de l’esperat. Ací no només es cuida la salut, sinó que es fomenta l’autonomia, s’organitzen tota classe d’activitats per a mantenir la ment i el cos actius i, el més important: es crea un ambient on cada usuari se sent com a casa. A l’Alcora, entenem que la qualitat de vida no es limita a les cures físiques, sinó que ha d’abastar tots els aspectes que defineixen el benestar d’una persona.

M’agradaria aprofitar aquest moment per a destacar la labor excepcional dels professionals que formen part d’aquest centre. Darrere de cada somriure, cada gest d’afecte i cada moment de benestar, hi ha un equip compromés que fa possible que el dentre de dia siga un lloc de referència. Vull fer una menció especial a la regidora Tica Pons, qui ha treballat perquè el projecte fora una realitat, des de la millora de les instal·lacions fins a la implicació en el desenvolupament d’activitats que afavorisquen el benestar emocional i físic dels nostres majors.

Atenció adequada

Però no ens quedem ací. A l’Alcora, entenem que un municipi ha d’apostar pel benestar dels seus ciutadans, i això inclou garantir una atenció adequada a totes les etapes de la vida. En aquest sentit, la futura residència de la tercera edat que es construirà a l’antiga fàbrica Sanchis és un altre pas cap a la consolidació del nostre compromís amb els majors. Aquest projecte oferirà, quan siga una realitat, una nova opció d’atenció residencial per a aquells que ho necessiten, cosa que permet que més persones gaudisquen d’una qualitat de vida excepcional. Serà un centre modern, accessible i adaptat a les necessitats de les persones majors, complementant els serveis que ja oferim al dentre de dia i en altres instal·lacions de la localitat.

A més, a l’Alcora no només pensem en els serveis sanitaris i de cura, sinó que també apostem per iniciatives que fomenten l’envelliment actiu i el benestar emocional. Un clar exemple d’això és la col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat Jaume I (UJI) a la Càtedra l’Alcora d’Investigació Musical i Qualitat de Vida, que ha donat lloc al projecte Músiques per a la Vida. Aquest programa, que es duu a terme tant al nostre municipi com en l’àmbit hospitalari, ha demostrat com la música pot ser una poderosa eina terapèutica per a millorar la qualitat de vida de les persones majors, fomentar la socialització i ajudar en la seua recuperació emocional i física. En aquest projecte, s’integren el cant, l’expressió corporal i l’ús d’instruments, promovent un enfocament holístic en la cura de la salut. I el millor de tot: els beneficis d’aquesta experiència no es limiten als pacients, sinó que també s’estenen als seus familiars i al personal sanitari, creant un ambient més proper i positiu per a tots.

Residència

Queda clar que, a l’Alcora, no ens conformem a oferir el bàsic. Apostem per la qualitat de vida, per la innovació en els serveis públics i pel benestar integral dels nostres majors. Ens sentim profundament orgullosos de tots els èxits que hem aconseguit, però sobretot del que estem construint per al futur. Des del centre de dia fins als projectes d’envelliment actiu com Músiques per a la Vida o la futura residència de la tercera edat, estem creant un entorn en què els nostres majors puguen viure amb dignitat, amb salut i amb una gran qualitat de vida.

El que fem ací a l’Alcora és un clar exemple que un municipi que inverteix en els seus majors és un municipi que aposta per un futur millor per a tots. I estic convençut que, amb cada pas que donem, continuem construint una comunitat més solidària, més inclusiva i més humana, on cada persona, independentment de la seua edat, puga viure plenament i gaudir de tots els recursos i oportunitats que es mereix.

En aquests dos anys, hem demostrat que la cura dels nostres majors és una prioritat. Però això no és més que el principi. Continuarem treballant, innovant i creant espais on tots puguem viure amb benestar, amb respecte i amb afecte. Perquè al final, el que més importa és que a l’Alcora, tots, independentment de la nostra edat, puguem sentir-nos cuidats i valorats.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló