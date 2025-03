La suma del progreso

Los grandes avances de la historia humana comparten una fórmula esencial: la suma de estrategia, creatividad y acción. Sin estrategia y análisis no hay rumbo. Sin creatividad no hay novedad relevante. Sin acción y atrevimiento por cambiar, no se inicia movimiento. Las tres son necesarias, y solo su combinación hace posible el verdadero progreso. Cuando una falta, las otras dos se diluyen en la intrascendencia.

Ese triángulo explica también el momento actual de la inteligencia artificial. La IA se ha focalizado, en su versión más extendida, en un objetivo principalmente estratégico. Ya es capaz de analizar datos, detectar patrones y proponer soluciones a un ritmo y profundidad inalcanzables para el ser humano. Su motor es probabilístico, lógico, orientado a optimizar decisiones. Por eso ha encontrado rápidamente su sitio en sectores donde interpretar información es vital: desde la medicina, las finanzas o la educación, hasta la logística, el derecho, la ciencia o el márketing.

Pero la pretensión de quienes están tras su desarrollo es que no se detenga ahí. En los últimos meses, estamos viendo cómo se adentra en el territorio de la creatividad. Solo OpenAI, principal agente de la IA generativa en esta fase, ha presentado dos avances clave en los últimos días: el modelo GPT4.5, especialmente útil en tareas que requieren creatividad y comprensión del contexto; y funciones de imagen avanzadas, siendo ya alcanzable crear visuales con coherencia estética y profundidad conceptual. La IA ya no solo predice: empieza a imaginar.

Respuestas complejas

A los humanos, de momento, nos sigue distinguiendo nuestra genuina acción. Pero cruzar la frontera de la AGI, la inteligencia artificial general, es el gran reto de las tecnológicas. La AGI será capaz de razonar, crear y ejecutar, completando un triángulo que nos exigirá respuestas más complejas. Cuando la IA también pueda actuar, además de pensar más rápido y crear con originalidad, tendremos que decidir si le entregamos también la capacidad de mover el mundo. Esa será la decisión más estratégica, creativa y humana de todas las que habremos tomado jamás.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI