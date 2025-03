Legítimo sí, moral no

Seguramente, algunos de los lectores de este rincón del periódico, pensará con razón que, últimamente, siempre hablo del mismo. ¡Sí! Es cierto. De Mazón. Del president de la Generalitat valenciana. Aunque si algún lector se ha fijado en este detalle, imagino que también se habrá dado cuenta de que habitualmente me salto o ignoro la primera parte del tratamiento que le corresponde por la condición de su cargo. Me refiero a eso de el Molt Honorable. Decisión que explico diciendo que no se lo merece. Y es que, será legítimo president de la Generalitat, pero en ningún caso es, desde una posición moral, Molt Honorable. Entre otros motivos porque la referencia a la honorabilidad tiene que ver con una persona digna, honrada y respetable, que actúa teniendo en cuenta al prójimo y de acuerdo con parámetros morales. Es decir, Mazón es cualquier cosa menos honorable.

Huye

Pero además, es un político en activo que en estos momentos huye o se esconde de las esencias de la política: de la palabra, del diálogo y de los ciudadanos. Y lo digo porque, desde su origen, y según la filosofía, la política es la palabra y hablar con los ciudadanos, primera señal de respeto. O dicho de otra forma, la palabra, la presencia y la comunicación con los ciudadanos (eso de lo que Mazón huye) es indispensable para reconocerlos, escuchar sus problemas y las posibles soluciones y, en consecuencia, abrir expectativas de futuro y transformar cualquier situación en oportunidad. Y es que, en este caso y por desgracia, Mazón es el clásico político que se comporta como el principal enemigo de la política y de los ciudadanos al obligarlos a soportar sus inmoralidades. Pero también, al tratarlos como súbditos, con desdén y sin reconocimiento.

Analista político