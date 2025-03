Vila-real, sempre primer

Com a alcalde de Vila-real, no puc, ni vull, callar davant la greu irresponsabilitat que el president Carlos Mazón i el seu Consell estan cometent amb la nostra ciutat i, sobretot, amb els col·lectius més vulnerables. Parle, en aquest cas, de les famílies i usuaris de la residència i centre de dia de diversitat funcional de Vila-real, que tornen a ser víctimes d’un menyspreu institucional inacceptable.

Fa pocs dies, junt amb la vicealcaldessa, Maria Fajardo, i el regidor de Serveis Socials, Toni Marín, ens reuníem amb l’Associació RUSC i l’AMPA del col·legi d’educació especial La Panderola. Una reunió que no haguera sigut necessària si el president Mazón haguera complit la seua paraula. Una paraula que va donar ell mateix, de manera pública, durant la seua visita a Vila-real l’abril de 2024, quan va anunciar que les dues habitacions de respir per a aquestes famílies serien una realitat «de manera urgent». Però la realitat, hui, quasi un any després, és que aquest compromís no només ha quedat en no-res, sinó que Vila-real ha tornat a ser castigada en els pressupostos de la Generalitat per a 2025.

Vull recordar, a més, que a finals de 2024, des del govern municipal de PSPV i Compromís, i per respecte i lleialtat institucional, vam decidir no elevar en aquell moment al Consell la petició formal dels projectes pendents a Vila-real, en considerar que la situació d’emergència derivada de la dana requeria prioritzar la col·laboració institucional per atendre les necessitats immediates de la ciutadania. Però, vist el menyspreu cap a la nostra ciutat en els comptes que acaba de presentar el PP del president Mazón, de la mà de Vox, aquest Ajuntament no pot continuar callat.

Per això hem presentat una moció al ple que finalment s’ha aprovat com a declaració institucional amb la unanimitat de tots els grups polítics, inclosos PP i Vox, exigint no només la construcció immediata d’aquestes dues habitacions de respir, sinó també la resta d’infraestructures socials, educatives, sanitàries, esportives i de mobilitat que Vila-real necessita des de fa anys i que el Consell continua ignorant.

Fets

I és ací on vull ser molt clar: està molt bé que PP i Vox voten a favor al ple de Vila-real. Però no és suficient. El que necessita Vila-real no són vots simbòlics. El que necessita Vila-real són fets. Són inversions. I, lamentablement, els mateixos partits que hui han votat a favor al ple, són els que han pactat un pressupost a la Generalitat i han decidit deixar fora aquestes necessitats bàsiques de la nostra ciutat.

La declaració aprovada al ple inclou al voltant de 45 reivindicacions: infraestructures educatives, sanitàries, esportives, d’ajuda als sectors productius, moltes d’elles pendents des de fa més de 20 anys. Però la petició més urgent és la de les dues habitacions de respir per a la residència de diversitat funcional, amb un cost de 77.800 euros. No estem parlant d’un capritx, ni d’una gran obra milionària. Estem parlant d’una necessitat immediata per a millorar la qualitat de vida de famílies que viuen situacions molt difícils.

Nosaltres, des de l’Ajuntament, hem fet la nostra part. Hem fet el projecte, hem sol·licitat reunions, hem remés una petició formal a la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, per a reunir-nos i abordar totes les necessitats en matèria social de la ciutat. La resposta? El silenci més absolut.

Per això, amb una veu única, hem aprovat una moció exigint que les paraules es convertisquen en fets. Però sobretot perquè el compromís adquirit pel president Mazón no quede en paper mullat. Que Vila-real siga, d’una vegada per totes, escoltada i respectada. Com ho hem fet sempre, posant a Vila-real primer. També quan a la Generalitat governava el pacte del Botànic, amb el PSPV i Compromís. La diferència és que, aleshores, amb el president Puig, Vila-real va rebre vora 56 milions d’euros en huit anys, i amb Mazón l’única resposta han sigut compromisos incomplits.

Suport

Sí que comptem amb el suport ferm de les nostres diputades autonòmiques Silvia Gómez (PSPV) i Mònica Àlvaro (Compromís), que no només van participar en la reunió amb les famílies de RUSC i La Panderola, sinó que presentaran les esmenes necessàries als pressupostos de la Generalitat perquè aquest projecte de les habitacions de respir i la resta d’infraestructures imprescindibles per a Vila-real siguen una realitat.

Ara esperem que la resta de diputats i diputades autonòmics de Vila-real facen el mateix. Que defensen la nostra ciutat en Les Corts Valencianes. Que no s’amaguen darrere del silenci quan toca alçar la veu davant el Consell. Perquè ací no parlem d’ideologies; parlem de dignitat, de drets i del futur de Vila-real.

No demanem privilegis. Demanem el que ens correspon. I a Vila-real no permetrem que ningú quede arrere. Hui, demà i sempre, Vila-real primer.

Alcalde de Vila-real