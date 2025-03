Perdre el bus

«Encara hem tingut sort de pujar, perquè al matí, per vindre a Castelló, el bus ha passat per la parada sense aturar-se de ple que estava!», explicava un dels joves amb qui havíem compartit la cua del bus per tornar a Almassora. «Semblem sardines! I això que encara és la línia regular i no l’últim bus de la matinada! Estem com fa 15 anys», renegava una parella.

Mentre els escoltava, pensava que esta situació més que previsible s’estaria repetint en els busos de localitats com Vila-real o Borriana... i, encara més, a parades de pobles sense bus de la marxa.

Cert que abans també n’hi havia cues; i que la millora de les connexions en l’àrea metropolitana de Castelló (i també la del Maestrat) han estat assignatura pendent. Més motiu encara per exigir ja millors connexions, més ràpides, eficaces i econòmiques.

Fa any i mig, Compromís va proposar que la Diputació de Castelló, de la mà del Consell, liderara la creació d’autoritats metropolitanes que, com passa a grans ciutats com Barcelona o València, agrupara els municipis i coordinara freqüències, tarifes i concessions. Però PP i Vox van votar que no.

I un any després continuem igual. Igual... que fa 40 anys. Per això, ara que en Magdalena es posa en valor la capitalitat de Castelló, cal recordar que ser capital és fer de la ciutat nexe d’unió i posar a l’abast dels pobles veïns els serveis i infraestructures de la ciutat. Per això, ja no valen excuses. Cal una xarxa eficaç de transport públic.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló