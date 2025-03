Redacción magdalenera

Mi primer recuerdo de escritura tiene que ver con las fiestas de la Magdalena. Se remonta a mi estancia en Segundo o Tercero de EGB, hace ya la tira de años (me asusta calcularlo, así que lo evito). La maestra, cuyo nombre y rasgos he olvidado por completo, nos encargó una «redacción» sobre las fiestas fundacionales. Escribí acerca de la mítica venida a la ciudad, con los farolets y las gaiatas. La verdad es que no recuerdo demasiado bien de qué iba, a diferencia de lo que ocurrió al acabar las clases.

Bajaba por las escaleras cuando me paró la maestra y me pidió que señalara a mi madre; quería, dio, hablar con ella. Empecé a temblar. Con ocho años, tal vez nueve, temía que se quejase de las pequeñas palabrotas que, a modo de juego, de experimento, soltábamos en clase y, sobre todo, en el patio. Por alguna razón que se me escapa, recuerdo que «titi» era un apelativo que nos resultaba gracioso y, a la vez, irreverente y provocador, aunque su significado se nos escapase (y, la verdad, sigo sin acabar de pillarlo). Imagino que me habría reñido en clase por decirlo y pensaba que en ese momento se cumpliría la amenaza de decírselo a mi madre.

El tembleteo de mis piernas se volvió terrible cuando la maestra soltó que teníamos que ir al despacho de la directora. La buena mujer era una señora que a mí por entonces me parecía una anciana (igual tenía la friolera de cincuenta años…) y con fama entre los niños de ser algo así como una bruja (por supuesto, de forma absolutamente infundada). Creía que la bronca sería de antología, que me mandarían interno a un colegio y estaría castigado hasta los cuarenta años, como poco.

Nada más lejos de la realidad. Lo que quería la maestra era felicitarme, delante de la máxima autoridad del colegio, por la historia que había escrito. Tanto el orgullo personal como el de mi madre resultaron infinitos. Desde ese día juré amor eterno a la escritura y, supongo, a las fiestas de la Magdalena. Ambos, cuarenta y pico años después, permanecen, atenuados supongo por el pasar de los años. En cuanto a lo de escribir, como Borges, me siento más orgulloso de lo leído que de lo escrito, y en referencia a las fiestas, la verdad es que ahora mismo las vivo con intensidad por mi hijo; si por mí fuera creo que aprovecharía para tomarme unas vacaciones y aprovechar que en marzo se puede hacer turismo poco masificado y a precios de temporada baja. Veremos qué pasa cuando el chaval tenga edad para vivir la fiesta por su cuenta, pero pronostico que su madre y yo nos largaremos.

He de reconocer que estos años, además de con intensidad, las Magdalenas las vivimos con gozo, pero a media semana las fuerzas empiezan a flaquear. El niño no pararía. Seguiría hasta la extenuación. Ni siquiera se acuerda del fútbol, sustituido por los cohetes. Tampoco de los deberes, claro. Supongo que es lo normal y no me preocupa demasiado. Otro año, han sido unas buenas fiestas. Ya falta menos para las próximas. En nada Pascua, luego el verano, Navidad y… El tiempo es relativo, ya lo dijo Einstein. Y a medida que envejecemos, pasa más rápido.

Editor de La Pajarita Roja