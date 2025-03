La confianza en uno mismo

La historia de Google se inicia en 1995, en la Universidad de Stanford. Los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, se conocieron allí. Aunque al principio no se cayeron bien, confiaron el uno en el otro iniciando el desarrollo de Back Rub, el motor de búsqueda que precedió a Google, un algoritmo que clasificaba webs en función de cuántos otros sitios los enlazaban. Tan simple como genial. Pero, ante la falta de dinero, suplicaron a Yahoo que les comprara por un millón de dólares en 1998.

El dueño de Yahoo no atendió a su petición al considerarlo algo sin valor, pensando que tener un motor de búsqueda no servía para nada. Haciendo frente a la adversidad, Page y Brin siguieron trabajando en su inútil proyecto. En la actualidad, Google tiene un valor de 2 trillones de dólares, ganando más en 3 días que Yahoo en su mejor año. Cuentan que cada Navidad, esta pareja de amigos envía una tarjeta de agradecimiento a Yahoo por no haberlos comprado.

Y es que, en un mundo donde la conformidad y la aprobación social a menudo dictan nuestras decisiones, sostener una visión en la que creemos es un reto monumental. A menudo, la innovación y la originalidad pueden parecer desalentadoras cuando no cuentan con respaldo. Sin embargo, es en ese momento donde se forjan los idealistas y los visionarios. Hoy en día, Google procesa 40.000 búsquedas cada segundo. Y todo porque dos estudiantes se negaron a rendirse cuando todo el mundo decía que su idea no valía nada.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)