Plens del seu amor

Aquest cap de setmana, Roma està acollint el Jubileu dels preveres instituïts com a Missioners de la Misericòrdia: ministres que representen al Sant Pare a través de la predicació, de la direcció espiritual i del sagrament de la reconciliació en la seva àrea i al país on es trobin, segons siguin requerits.

Déu, «que és ric en misericòrdia, ens ha estimat amb un amor tan gran que ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem morts pels nostres pecats» (Ef 2, 4 s): un do que suposa un repte, no solament per a aquests missioners del perdó, sinó per a cadascun dels cristians del Poble de Déu.

Amb el cor amarat de misericòrdia, afrontem un any amb un pensament constant, i és que Déu comprèn, atén i mai no es cansa de perdonar, com repeteix el Papa Francesc. «Som nosaltres els que ens cansem de demanar perdó», recorda el Sant Pare, perquè Jesús «ens ofereix paraules d’amor i de misericòrdia que conviden a la conversió».

Déu habita en una llum inaccessible (cf. 1 Tim 6, 16) que només és possible veure si mirem amb els ulls del perdó. I si tots som fills, tots hem de canviar la mirada per a veure i actuar amb una misericòrdia infinita que ho traspassa tot.

La compassió és l’encarnació més bella de Jesús de Natzaret, el mirall on tots hem de fixar les nostres vides per a omplir de la seva presència consoladora cada racó deshabitat i famolenc de la terra. Si la terra és plena del seu amor (cf. Sal 32), impregnem-nos del tresor de les seves mans i expliquem el que hem vist: que els cecs veuen, els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords senten, els morts ressusciten i els pobres reben la bona nova (cf. Lc 7, 22).

Tots, en algun moment de la nostra vida, som el fill pròdig que li demana al seu pare tornar a casa: per la dignitat com a fills i per la caritat del nostre Pare. Avui deixem enrere això que ens fa mal, aixequem-nos, anem al Pare i demanem-li ser un jornaler més a sa casa. Ell esborra el passat i converteix el present en pur do, escrivint en el més profund de l’ànima: «Feliços els compassius: Déu se’n compadirà» (Mt 5, 7).

Bisbe de Tortosa