Cal prendre partit amb els residus

Quan col·laborem totes i tots som més forts i aconseguim més. Podria posar molts exemples, però un dels quals més contenta estic és haver duplicat la quantitat de residus orgànics que repleguem a la Vall d’Uixó. Això és una molt bona notícia perquè vol dir que en els tres primers mesos de l’any hem passat de tres tones a la setmana a entre cinc i sis tones. És un augment d’entre el 80 i el 100% en tres mesos. Una xifra esperançadora, però que cal seguir millorant.

Un dels reptes més importants que tenim com a Ajuntament i com a societat és continuar augmentant la separació de residus. Primer perquè ho imposa la normativa europea i en cas d’incompliment haurem de pagar fortes sancions. Però també per convicció, perquè crec amb fermesa que hem de treballar per cuidar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. La frase «no tenim un planeta B» no és una frase feta. És la crua realitat, encara que moltes persones no vullguen veure-la o siga més fàcil negar-la. Cal explicar-ho bé per a desmentir alguns falsos mites sobre el reciclatge i la separació del fem. No val això de «com paguem una taxa, no separem o no reciclem». Perquè precisament separar la fracció orgànica té com a principal avantatge la reducció del cost del tractament, ja que s’envia menys quantitat de residus a l’abocador. La fracció orgànica és la que té un tractament més senzill i eficaç, que inclús serveix per a fer compost per a la terra.

Si no separem i no reduïm la quantitat de fem que va des de la Vall a l’abocador augmentaran les sancions i, per tant, apujarà la taxa municipal (que és de les més baixes de la província). Per això podem decidir fer-ho perquè volem un estalvi econòmic o perquè realment volem posar el nostre gra d’arena per a cuidar el planeta. O per les dos coses. Són motius suficientment forts per a prendre partit. Quin món volem deixar a les persones que venen darrere?

Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania que puga separar, en el mes de febrer vam instal·lar 150 nous contenidors marrons en la via pública. Així, hem passat de 127 a 277 contenidors marrons en els carrers, arribant pràcticament a totes les zones de la ciutat. A més, hem realitzat nou xarrades d’educació ambiental en els centres socials dels barris (queden dos més amb l’associació de mestresses de casa i amb l’escola de persones adultes), hem fet una campanya de comunicació en les xarxes socials i hem contractat dos educadors ambientals per a repartir casa per casa poals marrons, bosses compostables i una guia informativa.

En total, hem repartit 1.300 kits per a separar la fracció orgànica des del mes de febrer. I esta campanya, en les seues diferents fases des de l’any 2021, ha arribat ja a 8.000 habitatges. Això suposa haver fet l’entrega al 42% dels habitatges de la Vall d’Uixó. I l’objectiu en els pròxims mesos és tractar d’acostar-nos al 100%. És una iniciativa ambiciosa però necessària per a construir una ciutat més verda, més moderna, més sostenible i amb futur. No podem fugir ni posar-nos de perfil amb un problema global com el de la gestió dels residus. Per això l’hem posat damunt la taula, perquè es parle d’ell i de les solucions.

I és una tasca de totes i totes. Per això des de l’administració estem fent importants esforços per a fer-ho més fàcil als vallers i valleres. Però necessitem la col·laboració de la ciutadania en estes mesures. Moltes vegades parlem dels fons europeus i dels Next Generation com a sinònim d’obres, grans projectes o infraestructures, però també tenim en marxa projectes per a millorar la separació de residus. De fet, estos 150 nous contenidors i les accions de conscienciació i sensibilització s’han pogut instal·lar i fer gràcies a una inversió de 117.000 euros, dels quals el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya aporta el 80% i la resta l’Ajuntament.

Unint-nos com a poble, com amb el valencià

Hem de canviar el model de gestió de residus i estem començant a fer-ho, sense pausa. Sabem que no és qüestió d’un dia ni de dos. Però també sabem que està en les mans de tots i totes avançar i fer que la Vall d’Uixó siga també un referent en este àmbit. Ho hem fet unint-nos com a poble amb qüestions importants com la consulta sobre si volíem el valencià a les aules, amb un suport aclaparador a la nostra llengua. I podem fer-ho ara amb la gestió del fem, perquè volem ser una ciutat moderna, europea i que cuida el seu medi ambient. Perquè el futur serà així o no serà. Com deia abans, cal prendre partit en una qüestió clau com esta. No volem lamentar-nos ni fer tard, com hem fet moltes voltes. I per això des de l’Ajuntament ens comprometem a continuar posant els mitjans per a fomentar la separació del fem. També fent front als discursos negacionistes. Perquè el negacionisme ens condemna i ens mata.

Alcaldessa de la Vall d'Uixó i vicesecretària primera del PSPV