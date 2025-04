Cultura local

Fer el Tetris per encaixar les peces de la cultura a Vila-real és donar valor a totes aquelles associacions, organitzacions, escoles i instituts que fan créixer la cultura pròpia del nostre poble, la mantenen i li donen valor. Donen lloc a futurs artistes o un lloc on poder socialitzar mentre comparteixes música, dansa o teatre. Per això sempre tenim present les nostres escoles de dansa i teatre, cal donar el reconeixement a aquelles persones que les fan possible, són la base del present i del futur de l’art a Vila-real. No obstant això, hem d’oferir cultura d’altres parts del país o del món, propostes innovadores i sorprenents.

Portar totes aquestes propostes dintre d’una ciutat cada vegada més gran és tot un repte que com a regidora de Cultura he assumit, per això per a mi és fonamental donar cabuda a totes elles i donar-los el valor que mereixen.

Qui no ha anat a veure els xiquets i xiquetes dels grups de danses ballar? Qui no s’ha sorprés amb les obres d’art contemporani de la mostra TEST? Qui no ha vist les creacions musicals dels nostres instituts o les obres de teatre dels XIII o Tàbola? O les actuacions dels cantants del nostre poble i de les corals?

Qualitat

Donar-li la importància que té a la nostra ciutat a escala internacional portant esdeveniments tan reconeguts com el FIT no sols és portar cultura, és portar economia, moviment i acció per a tota la ciutat. Però no ens podem oblidar d’altres esdeveniments o èpoques com la de l’estiu, un moment de l’any ple de vida i moviment, per això és tan important portar la cultura a llocs oberts que ens ofereix la nostra ciutat. Proposar alternatives culturals de qualitat per als veïns i veïnes de totes les edats, poder tindre a Vila-real diferents alternatives culturals on totes puguem tindre el nostre lloc com per exemple, contacontes, circ, teatre, concerts o visites teatralitzades al museu etnològic. Volem tindre una localitat viva tot l’any, un referent en cultura al País.

Junts podem crear un entorn cultural dinàmic i vibrant que represente la diversitat d’expressions artístiques, sempre tenint presents els valors i respecte, deixant espai per a la reflexió.

Regidora de Cultura a Vila-real