Pobra Ucraïna, pobre Zelenski

Havia de ser així, sempre ha estat així. La dependència política és un farcit de renúncies i en el cas d’Ucraïna suposa la pèrdua de la sobirania a mans dels que depens per a defensar-te enfront de una agressió. Al nou llogater de la Casa Blanca no l’interessa mantenir la guerra de desgast que suposa el seu enfrontament amb Rússia mitjançant una Ucraïna que rebia les agressions i pagava en morts i destrucció. Com deia un polític europeu, la pobra Ucraïna ha passat de compartir taula en la lluita entre Rússia, EEUU i Europa a ser part del menú.

L’abandó d’Ucraïna i del seu president Zelenski en temes polítics i armamentistes posa al país a les potes dels cavalls russos, suposa l’enfonsament econòmic i social de tot un poble. L’espectacle de l’altre dia en la Casa Blanca va ser un parany per tal d’acabar d’enfonsar la voluntat de lluita del poble ucraïnés i acréixer el seu sofriment amb la decepció que suposa l’abandó després de totes les promeses fetes per Biden.

Sembla que la Unió Europea està disposada a mantenir l’ajuda a Ucraïna, un bon intent que potser durarà fins que este país obtingue una plaça en les negociacions que pretén els EEUU per a posar fi a la guerra. Amb tot cal anar-hi amb cura. El pare Amèrica que porta al fill Ucraïna a la guerra és una acció de violència vicaria. El pare té una tendència sicòtica i perd el contacte amb la realitat, pateix deliris i al·lucinacions amb una tendència a fugir i abandonar als seus aliats quan les coses no són com ell pensava. Vietnam i Afganistan o l’Iraq ho saben. Demà es pot enrotllar amb la Xina i Rússia per fer el repartiment i fotre a Europa.

Irreversible

La fugida del soci majoritari ja té antecedents. Tots pensem que l’estada del cesarisme en el tro de la Casa Blanca serà temporal, però en el temps que li queda, si no canvia l’equilibri del poder en les càmeres de representants de EEUU, pot ser el mal siga irreversible. La qüestió ucraïnesa és sols un preludi d’allò que ens espera. Els Estats Units estan entrant en una fase tortuga autàrquica, intenta replegar-se econòmicament dins de les seues fronteres, consum de productes interns, recuperació del teixit industrial fomentant la tornada de les empreses descol·locades i subvencions. Cal estar atents i ser intel·ligents.