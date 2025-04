Votem per avançar

Carlos Mazón va ser el primer dirigent de tot l’Estat en signar un pacte amb l’extrema dreta. Ara, dos anys després, el president del Ventorro ha culminat el seu viatge ideològic doblegant-se a les tesis de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2025. Uns pressupostos que passen a la història no per la seua ambició, sinó per ser els pitjors del nostre autogovern, amb un objectiu clar: desmantellar tot allò que ens uneix com a poble.

L’aprovació dels pressupostos es tradueix en retallades que responen al dogmatisme ultraconservador. En matèria ecològica, Mazón, amb 228 morts a l’esquena, assumeix el discurs negacionista de Vox i retalla el pressupost de transició ecològica. Però les renúncies no s’aturen ací. El PP valencià ha cedit a les exigències xenòfobes de l’extrema dreta i ha aplicat la tisora en immigració, cooperació i ajuda als refugiats de Palestina. Una retallada que revela la falta de solidaritat i la voluntat de desmantellar qualsevol rastre de justícia social. I encara hi ha més. Mazón també ha decidit abraçar el masclisme ultraconservador eliminant els fons destinats a combatre la violència de gènere.

Retallada

Finalment, si al Consell la consulta educativa per atacar el valencià ja li va eixir malament, ara ho intenta amb una retallada del 25% del pressupost de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb una fi clara, reduir el seu ús. Amb aquestes accions, Mazón ha deixat clar que el seu projecte no és governar per a tots, sinó satisfer els dictats de Vox. El preu a pagar? Els drets, la identitat i el futur del nostre poble.

Per tot això, és el moment de traure les urnes i que els valencians i valencianes voten per a avançar, pel futur i per l’estat del benestar.

Vicesecretària general del PSPV de Castelló