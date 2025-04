Ser autista no es tan ‘guay’

Últimamente hay una tendencia a romantizar el autismo, a presentarlo solo como "una forma diferente de ser". Cada día descubrimos nuevos talentos con el diagnóstico de autismo, algunos con diagnóstico, otros con un diagnóstico dudoso, porque también existen personas que dicen tener autismo sin un diagnóstico médico, solo porque se identifican con ciertos rasgos (es lo que tiene vivir en una época en la que todo el mundo se considera experto/a y la evidencia científica se relega a la última posición, frente a un influencer).

El trastorno del espectro autista, TEA, (considerado como una discapacidad invisible durante tantos años, se está empezando a visibilizar) es un término que ya no asusta tanto. El autismo está cerca de ti, y tiene presencia en los medios de comunicación, en las redes, en las producciones audiovisuales, etc. Se habla mucho del autismo cool: personas inteligentes, talentosas y con poderes especiales. Se habla de una manera diferente de ver el mundo, pero se ignora a quienes tienen autismo severo, no pueden hablar o necesitan apoyo constante, y también se minimiza y, en ocasiones se banaliza, el dolor que causa el autismo. Porque el autismo duele, siempre. Tanto si eres TEA 1, como si eres TEA 3. Duele a la persona autista y duele a su entorno más próximo.

No se trata de una condición diferente de percibir el mundo, no es solo "ser especial" o "pensar diferente", sino que en muchos casos es doloroso y discapacitante.

Ansiedad

Muchas personas con autismo sufren por sobrecarga sensorial, hipersensibilidad a ruidos, luces, texturas o estímulos que pueden ser abrumadores e incluso físicamente dolorosos. Algunas personas autistas no pueden hablar o encuentran complicado expresar sus pensamientos de manera que los demás los entiendan. La falta de comprensión, la sobrecarga social y la presión para encajar en un mundo que no está adaptado pueden generar ansiedad, depresión y estrés. La rigidez en las rutinas, la dificultad con cambios inesperados y los problemas en la autonomía pueden hacer que algunas personas necesiten apoyo constante, y les dificulta una vida autónoma y plena.

Y todas estas características, que pueden darse todas a la vez, o no, duelen. Como madre de un niño con autismo, sufro. He pasado por diferentes etapas: la del duelo, la de la incertidumbre (esta es una constante en mi vida), la del dolor físico cuando había mordiscos y pellizcos, la de del desgaste por agotamiento, la de estar continuamente en estado de alerta, la de batallar cada día por sus derechos, la de preparar un entorno adaptado y seguro, y no veo el fin. Pero mi dolor y mi sufrimiento lo llevo por dentro. Eso no quiere decir que no haya. Hay un tipo de personas que somos optimistas por naturaleza, y aunque estemos rotas, sonreímos. Tengo una amiga, mamá TEA estupenda, luchadora como todas, que siempre la ves con su sonrisa y su brillo en los ojos, ayudando a todo el mundo y con un millón de tareas a la vez, orgullosa de su peque y de sus logros. Lo que pocas personas se dan cuenta es que va siempre con manga larga, aunque sea verano, siempre una chaquetilla… porque no está orgullosa de los moretones que lleva en los brazos. Y hay días en los que no se le ve… porque hay días que no puede siquiera salir de casa por el agotamiento. Pero cuando la tienes delante no te das cuenta de nada de eso. Con ella todo parece fácil… parece que no lleve cargas.

Barreras

Como madres estamos orgullosas de ellos, nos enseñan cada día, nos han aportado cosas buenas, estoy segura de que nadie lo niega, pero creo que ser autista no es guay. Es un trastorno del neurodesarrollo, con implicaciones reales. Es una condición que puede implicar muchas barreras y no todo se soluciona con "más aceptación" o "más inclusión", porque hay aspectos que afectan directamente la calidad de vida, independientemente del entorno.

Lo que sí es cierto es que un mayor conocimiento sobre el autismo ayuda a entenderlo, y que llevarlo bien, con esperanza, con humor, con dignidad, con orgullo, hace que todo sea más llevadero. Yo siempre digo: la vida es como una partida de cartas, a ti te han tocado unas, buenas o malas, pero son las que te han tocado. Puedes pasarte el día protestando, o intentar sacar la mejor jugada posible y disfrutar de la partida. Ser autista no es tan guay, guay es tu manera de llevarlo.

Secretaria de la asociación TEACAST - Mamá TEA