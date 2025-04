Va estar Hans Magnus Enzensberger, l’escriptor i sociòleg alemany, qui ja fa uns quants anys va afirmar, ell que vivia a l’amable i pacífica l’Alemanya rural, com es podien patir ja els efectes de la vida urbana actual.

El que venia a afirmar era que els grans luxes del futur serien, per a la major part de la ciutadania dels països occidentals, alguna de les condicions que apuntava.

I eren aquests: la possibilitat de tindre silenci, d’espai tant a casa com fora, de llocs segurs, d’aire pur i no contaminat i, en darrer lloc, però no menys important, el no haver de sofrir festes.

I és per això que alguns estimem més eixe enyorat Beatus ille... d’Horaci. Poder-nos retirar encara que no siga al camp sí, com a mínim, a algun lloc o raconet on no haver de patir ni Falles ni Magdalena o Fogueres... Certament som uns privilegiats si ho podem fer.

Durant uns dies, en el cas de Castelló pràcticament nou dies, el soroll d’una mena de discoteques portàtils que apareixen arreu. No parle ja dels castells de foc o mascletaes, sinó del masclet i piuleta o tro que esclaten a cada racó i a tota hora del dia pels diferents carrers.

De la música no en direm res si és música i no un atronador grup que només és l’excusa per a, davant un mostrador i una font inacabable, serveix cervesa com si d’una font màgica es tractara. I també vòmits abundants.

Tot s’hi val perquè la gent necessita de la festa i en té totalment dret. Però be caldrà en algun moment pensar en aquelles persones que enmig del soroll diari han de descansar. O perquè treballen de nit o perquè ho necessiten i prou. I també per aquells malalts que no volen fugir ni tampoc poden.

Espai de convivència

La ciutat és necessàriament un espai de convivència i tots ens hem d’avenir de la millor manera possible. Però no hi ha dret que en benefici, i amb la pressió exercida per determinats sectors de l’economia, d’una sola part de la societat, la resta haja de patir massa aquests inconvenients.

En algun moment caldrà posar-li fre a tant de soroll.

Sociòleg i traductor