Eficacia 'top'

Con toda la prudencia del mundo, y a falta de los datos que puedan reportar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que ha ocurrido en los nueve días de la Magdalena 2025 (que ha contado con un día festivo más), y que en realidad son 10 contando el viernes previo, es sencillamente extraordinario.

Las fiestas han sido más multitudinarias que otras veces. El tiempo, relativamente estable, ha acompañado, aunque el último fin de semana hubo varias incidencias por el viento.

Muchos me oyeron decir con anterioridad que sería difícil superar los datos positivos de 2024 en cuanto a seguridad y respeto a las ordenanzas municipales de convivencia ciudadana. No me estaba curando en salud. De verdad temía no poder mejorar los datos porque el listón estaba alto, y todos sabemos que el anonimato de las multitudes llama a esa minoría desaprensiva a cometer las peores fechorías.

Los dirigentes no tenemos la varita mágica para impedir execrables delitos o trágicos accidentes. Sin embargo, podemos decir que con el Magdalena Vítol acabaron unas fiestas sin incidencias graves; datos propios de cuando la sociedad no era tan multicultural ni globalizada.

Prevención

Pero es que detrás de esos datos hay una exhaustiva planificación de hasta 1.866 servicios programados por la Policía Local y 120 del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, todo ello aparte del dispositivo previsto por el Servicio Sanitario Municipal. Esa es la tarea preventiva que ha permitido el éxito. El reto para el año que viene es mayúsculo.

¡Enhorabuena y gracias a todos los policías, agentes de movilidad, bomberos, sanitarios, voluntarios de protección civil y, muy en especial, a las respectivas jefaturas!

Portavoz de Vox en Castellón