Cómo alargar la vida dos años

Se podría pensar que para alargar la vida dos años hay que tomar algunas pastillas, pero de momento no las hay. Sí que hay suplementos alimenticios como resveratrol, algunas nicotinamidas, curcumina, coenzima Q10, ácidos grasos con omega 3, y diversas sustancias antioxidantes que, según diversos estudios, tienen efectos beneficiosos sobre la salud o reducen el riesgo de enfermedades. Sin embargo, no hay ninguna conclusión sobre cuánto se puede prolongar la vida al tomarlos.

Hay muchos factores bien conocidos que pueden prolongar la vida y su calidad: mantener una alimentación sana y equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, controlar el estrés, no fumar, no beber alcohol en exceso, mantener relaciones sociales saludables, realizar chequeos médicos regulares, tener la mente activa y evitar situaciones de riesgo. No sabemos la contribución que cada uno tiene en el aumento de la esperanza de vida y lo más inteligente para maximizarla es cumplir con todos ellos.

Sin embargo, hay un hábito que no aparece de forma explícita entre esos factores y que, según un estudio del Laboratorio de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Yale, desarrollado durante 12 años, prolonga la esperanza de vida en casi dos años: leer al menos media hora al día. En el estudio se encontró que la diferencia en la esperanza de vida entre quien leía y quien no era de 23 meses y que este efecto beneficioso se mostraba incluso después de ajustar variables como educación, riqueza o salud de las personas objeto de estudio. También concluyó que leer de forma habitual tiene otros beneficios físicos y psíquicos: ayuda a dormir mejor, reduce los niveles de estrés y depresión e incrementa los de autoestima. El trabajo también determina que la lectura habitual de periódicos o revistas tiene una incidencia mucho menor en esos beneficios que la que tiene un libro. En consecuencia, los investigadores de Yale invitan a disfrutar de un buen libro, sea novela, biografía, poesía o ensayo.

¿Cuál es el secreto de ese efecto mágico de la lectura? Leer de forma habitual hace que la mente trabaje más al utilizar un mayor vocabulario y practicar habilidades como razonamiento, concentración, memoria y pensamiento crítico. Además, los libros promueven capacidades como la empatía o la inteligencia emocional, que favorecen la reducción del estrés y la adopción de hábitos más saludables. Leer es hacer gimnasia mental que genera dopamina, lo que nos proporciona placer y relajación influyendo en el buen humor y en el sueño.

Lectura al alza

La buena noticia al respecto es que en nuestro país cada día se lee más. Según el barómetro de hábitos de lectura y compras de libros, en 2024, por primera vez, el porcentaje de población que lee libros supera el 65% y desde 2017 crece un 9,7%. Y dos datos muy esperanzadores: los jóvenes de entre 14 y 24 años son los que más leen, alcanzando el 75,3%, y los mayores de 65 años alcanzan ya el 55,6%, habiendo crecido desde 2017 un 23%, más del doble que la media. Y es en este sector donde más importante es leer para prolongar la vida. Recuerde que el día 23 se celebra el día del libro, que podría ser también el día del aumento de vida para quienes leen de forma habitual.

Catedrático de Ciencias de la Computación e IA