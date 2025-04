No sé si es muy correcto comenzar una conversación preguntando pero creo que es necesario. ¿Te has dado cuenta de que no podemos dejar de comunicar(nos), aunque no queramos o no seamos conscientes?

En siete segundos, en el párrafo anterior, ya te has hecho una imagen de mí. Correcta o distorsionada, voluntaria o involuntariamente, inducida tal vez, simplemente por cómo hemos comenzado. Piénsalo.

Imagina el poder que tenemos con nuestras palabras, acciones u omisiones cuando las ponemos a nuestro servicio, es decir la planificamos respondiendo a la pregunta ¿por qué comunicas?

El próximo 5 de abril, adComunica organiza un taller sobre comunicación estratégica (#Stratcom) dirigida a profesionales de la comunicación, abierto a cualquier persona u organización interesada, para abordar la importancia de planificar la comunicación y saber cómo hacerlo con garantías, para que sirva a nuestros intereses organizacionales o personales. ¿El ponente? El Coronel (R) Juan Bustamante ¿Un militar? No es extraño: la palabra estrategia proviene del griego strategia, que significa el «arte del general». El término hacía referencia a la planificación y ejecución de tácticas para alcanzar la victoria en el campo de batalla.

Seguridad

Las fuerzas armadas trabajan en entornos altamente cambiantes y hostiles, donde los mensajes deben ser precisos, sin ambigüedades y en los que la gestión de la información es vital para la seguridad, la gestión de crisis, la inteligencia y la influencia en la opinión pública.

Juan Bustamante es además licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ha sido jefe de actividades informativas en el Cuartel General OTAN de Países Bajos, profesor principal de Fundamentos de Comunicación Estratégica en Escuela OTAN Oberammergau (Alemania), jefe de Operaciones de Influencia en Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa o portavoz de la Operación Balmis (covid), entre otros.

Permíteme que termine como empezamos: ¿todavía te lo estás pensando?

Experto en comunicación